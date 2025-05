Arsenal poluje na napastnika PSG. Paryżanie usiądą do negocjacji

Arsenal szuka na rynku nowego napastnika. Kolejnym kandydatem do wzmocnienia linii ataku drużyny Kanonierów jest Goncalo Ramos - ujawnił Goncalo Ramos.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Goncalo Ramos celem transferowym Arsenalu

Głównym celem Arsenalu podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie pozyskanie nowego napastnika. Kai Havertz oraz Gabriel Jesus nie dość, że nie są gwarantami strzelenia kilkudziesięciu goli w sezonie, to jeszcze bardzo często pauzują z powodu kontuzji. Dlatego włodarze Kanonierów bacznie monitorują rynek w poszukiwaniu klasowego snajpera. Dotychczas z przenosinami na Emirates Stadium byli łączeni między innymi Viktor Gyokeres, Benjamin Sesko czy Alexander Isak.

Nowym nazwiskiem na tej liście jest gwiazda Paris Saint-Germain – Goncalo Ramos – a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura. Turecki dziennikarz ujawnił, iż londyński klub bacznie monitoruje sytuację portugalskiego snajpera, który najprawdopodobniej otrzyma zgodę na odejście. Paryżanie są gotowi usiąść do negocjacji z potencjalnym kupcem. Co więcej, w grę ma wchodzić nawet wypożyczenie z opcją wykupu, co byłoby idealnym rozwiązaniem dla Arsenalu.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Piętnastokrotny reprezentant Portugalii występuje w koszulce PSG od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Parc des Princes z Benfiki Lizbona. Początkowo ceniony snajper przywdziewał trykot francuskiej ekipy na podstawie wypożyczenia, zaś sześć miesięcy później został wykupiony za 65 milionów euro. W obecnym sezonie Goncalo Ramos rozegrał 38 meczów, zdobył 18 bramek i zaliczył 6 asyst. 23-latek jest jednak tylko rezerwowym, ponieważ trener paryżan – Luis Enrique – gra bez nominalnego napastnika.