GKS Tychy przygotowuje się do zimowej sesji transferowej. Ciekawe wieści w sprawie planów klubu ze Śląska przekazał na platformie X dziennikarz Tadeusz Danisz z TVP Katowice.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Piotr Krawczyk z Wisły Płock na radarze GKS-u Tychy

GKS Tychy niedawno podjął decyzję o zmianie trenera i Artura Skowronka zastąpił Łukasz Piszczek. Pod wodzą byłego reprezentanta Polski jak na razie Trójkolorowi nie zachwycają. Tymczasem ciekawe informacje ujawnił dziennikarz Tadeusz Danisz.

Żurnalista już kilka dni temu przekazał, że tyska ekipa może ruszyć po Dominika Szalę z Górnika Zabrze. Tymczasem kolejnym kandydatem do gry w śląskiej drużynie jest Piotr Krawczyk, broniący swego czasu też barw ekipy z Roosevelta. Dzisiaj natomiast jest graczem Wisły Płock.

Tyska drużyna pod wodzą Piszczka rozegrała jak na razie dwa spotkania i w każdym z nich przegrała. Najpierw gracze GKS-u ulegli Stali Rzeszów (1:2). Tymczasem w ostatniej serii tyska drużyna otrzymała lekcję piłki nożnej od Miedzi Legnica (1:6).

GKS aktualnie plasuje się na 17. miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi, legitymując się zaledwie 12 punktami na koncie. Ekipa z Tychów jest bez wygranej od 25 sierpnia. Ostatnie zwycięstwo zaliczyła natomiast z Puszczą Niepołomice (2:1).

Tymczasem w tym roku tyszanie mają do rozegrania już tylko jedno spotkanie. W najbliższy piątek zmierzą się w roli gospodarza z Polonią Warszawa. Mecz odbędzie się o godzinie 18:00. W pierwszym starciu w tej kampanii górą był GKS, wygrywając jednym golem (2:1).

Do ligowego grania po zimowej przerwie tyska drużyna wróci w drugi weekend lutego 2026 roku. Wówczas zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Kraków.

