Kadrowa układanka GKS-u nabiera kształtów. Szykowane kolejne ruchy

GKS Tychy sfinalizował już trzy transfery, ale nie chce na tym poprzestać. O kolejnych planach transferowych wieści przekazali Przegląd Sportowy Onet oraz Kamil Bętkowski na X.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS Tychy

GKS Tychy planuje kolejne ruchy kadrowe

GKS Tychy zakończył ligowe zmagania w Betclic 1. Lidze w strefie spadkowej. W klubie jednak nikt nie bierze pod uwagę spadku. Tym samym trwają prace nad tym, aby trener Łukasz Piszczek mógł liczyć na jakościową kadrę.

Okno transferowe w Polsce otwiera się co prawda dopiero 26 stycznia i potrwa do 25 lutego. W każdym razie w klubie z Tychów już realizowane są konkretne ruchy. Wiadomo, że GKS pozyskał Igora Łasickiego, Pawła Łysiaka oraz Daniela Sandovala. To jednak nie koniec. Ciekawe wieści przekazał Przegląd Sportowy Onet.

Źródło podało, że Bartłomiej Barański może pożegnać się z Lechem Poznań, zostając wypożyczonym do ekipy z Tychów. To jednak nie jedyny zawodnik monitorowany przez Ślązaków. Kamil Bętkowski, który zwykle dysponuje dobrymi informacjami w tematach transferowych, podał na platformie X, że GKS wykazuje także zainteresowanie Dawidem Gojnym z Arki Gdynia. Rozmowy między stronami już się rozpoczęły. Piłkarz ma kontrakt ważny z obecnym klubem do końca czerwca 2026 roku.

GKS Tychy do drugiej części sezonu przystąpi z celem obrony miejsca w Betclic 1. Lidze. Aktualnie plasuje się na 16. miejscu w tabeli, mając zaledwie 13 punktów. Pierwsze spotkanie w 2026 roku śląska drużyna rozegra w drugi weekend lutego. Zmierzy się wówczas w roli gościa z Wisłą Kraków. Szczegółowy harmonogram meczów 20. kolejki nie jest jeszcze znany.

