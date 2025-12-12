GKS Tychy wziął piłkarza Wisły Kraków. Pierwszy transfer Piszczka

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Łasicki zamienił Wisłę Kraków na GKS Tychy

GKS Tychy po rundzie jesiennej Betclic 1. Ligi znajduje się w strefie spadkowej, zajmując 16. miejsce z dorobkiem 13 punktów. Ze względu na kiepskie wyniki jakiś czas temu doszło do zmiany trenera. W klubie zatrudniony został Łukasz Piszczek, którego zadaniem jest utrzymać zespół na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Dlatego potrzebne są wzmocnienia, a pierwsze z nich zostało już ogłoszone.

W czwartek po południu GKS Tychy ogłosił, że kontrakt z klubem podpisał Igor Łasicki. Goal.pl jako pierwszy informował o zmianie klubu środkowego obrońcy. 30-latek trafił do zespołu bezpośrednio z Wisły Kraków, w której spędził ostatnie trzy i pół sezonu.

Łasicki został pierwszym nowym zawodnikiem GKS-u Tychy za kadencji Łukasza Piszczka. Z Trójkolorowymi podpisał kontrakt do czerwca 2027 roku. Jego transfer wniesie do szatni duży bagaż doświadczenia, które przyda się w walce o utrzymanie. W przeszłości grał m.in. we Włoszech, gdzie wystąpił w jednym meczu w barwach Napoli. Na swoim koncie ma także występy w Serie B oraz Serie C.

– Trener Łukasz bardzo chciał, żebym grał w jego zespole. Cieszę się, że trafiłem do Tychów, bo widać tutaj nastawienie na ciężką pracę i to jest bardzo ważne. Oczywiście przed transferem na Edukacji rozmawiałem z Juliusem Ertlthalerem, który wypowiadał się w samych dobrych słowach o klubie i to też miało znaczenie. Jestem na pewno doświadczonym zawodnikiem i swoje umiejętności będę chciał pokazywać na murawie. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że moja rola nie będzie ograniczała się tylko do boiska, bo chcę wnieść dużo pozytywnej energii do szatni i pomóc jak tylko jest to możliwe – dodał Łasicki, cytowany przez oficjalną stronę GKS-u Tychy.