GKS Katowice planuje kolejny transfer. Skrzydłowy blisko pucharowicza

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Filip Szymczak przymierzany do GKS-u Katowice

GKS Katowice ma za sobą rewelacyjny sezon. Drużyna prowadzona przez Rafała Góraka zajęła piąte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, zapewniając sobie awans do eliminacji Ligi Konferencji. Władze klubu już rozpoczęły działania mające na celu wzmocnienie kadry przed występem na europejskiej arenie.

Pierwszym letnim transferem Katowiczan został Szymon Bartlewicz z Chrobrego Głogów. To jednak nie koniec ruchów na rynku transferowym. Na liście życzeń śląskiego klubu znajdują się również Bartosz Wolski z Motoru Lublin oraz Kamil Jakubczyk z Arki Gdynia.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje przekazał „FootballScout”. Według źródła nowym zawodnikiem GKS-u zostanie Filip Szymczak. 24-letni skrzydłowy ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w belgijskim Royal Charleroi. W barwach tego klubu rozegrał 21 spotkań.

Po zakończeniu wypożyczenia Szymczak wrócił do Lecha Poznań. Wiele wskazuje na to, że nie pozostanie przy ulicy Bułgarskiej na kolejny sezon. Co ciekawe, byłby to już trzeci pobyt Szymczaka w GKS-ie. Poprzednie wypożyczenia okazały się bardzo udane. W 47 występach dla katowickiego zespołu zdobył 14 bramek i zanotował dwie asysty. Jego atutem jest wszechstronność – może grać zarówno na skrzydle, jak i jako środkowy napastnik.

W ostatnich tygodniach piłkarz był również łączony z Jagiellonią Białystok. Wygląda jednak na to, że to właśnie GKS jest obecnie najbliżej pozyskania Szymczaka. Katowiczanie wrócą do treningów po wakacyjnej przerwie już 15 czerwca. Przed zespołem Góraka intensywny okres przygotowań, ponieważ rywalizację w eliminacjach Ligi Konferencji rozpocznie od drugiej rundy.