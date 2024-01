IMAGO / osnapix Na zdjęciu: Hugo Larsson

Hugo Larsson wzbudza ogromne zainteresowanie wśród gigantów europejskiego futbolu

19-latek bowiem znalazł się na celowniku Arsenalu oraz Liverpoolu

Eintrachtu Frankfurt liczy na zarobek rzędu 80 milionów euro

Hugo Larsson wzbudził zainteresowanie Liverpoolu i Arsenalu

Dziennikarze “Bilda” przekazali zaskakujące informacje dotyczące transferu w niemieckiej piłce. Otóż utalentowany zawodnik Eintrachtu Frankfurt – Hugo Larsson – znalazł się w kręgu zainteresowań Arsenalu oraz Liverpoolu. Władze z Deutsche Bank Park żądają ogromnych pieniędzy za 19-latka, które sięgają aż 80 milionów euro.

Młody Szwed dołączył do niemieckiego zespołu latem za dziewięć milionów euro. Wystarczyło półrocze, aby wartość zawodnika wzrosła kilkukrotnie i zaczął być łączony z europejskimi gigantami. Wychowanek Malmo ma jednak kontrakt we Frankfurcie do 2028 roku bez klauzuli odstępnego.

Hugo Larsson w trwającej kampanii rozegrał 26 spotkań dla “Die Adler”. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców oraz zaliczyć tyle samo asyst.

Sprawdź także: Van Dijk tłumaczy się ze swoich słów. “Wyrwane z kontekstu”