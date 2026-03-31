Atletico Madryt ma ambitny plan. Ściągnie dwie gwiazdy Arsenalu?

10:13, 31. marca 2026 11:15, 31. marca 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  TEAMtalk

Atletico Madryt może wybrać się na zakupy do północnego Londynu. Jak czytamy na brytyjskiej stronie TEAMtalk, hiszpański klub zainteresował się bowiem dwoma ofensywnymi piłkarzami Arsenalu - Gabrielem Jesusem oraz Gabrielem Martinellim.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Gabriel Jesus i Gabriel Martinelli na radarze Atletico Madryt

Atletico Madryt najprawdopodobniej będzie aktywne podczas najbliższego letniego okna transferowego. Niewykluczone bowiem, że po zakończeniu obecnego sezonu z ekipą Los Rojiblancos pożegna się Julian Alvarez, który wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. W takiej sytuacji Hiszpanie będą zmuszeni do wzmocnienia swojej formacji ofensywnej, aby utrzymać wysoki poziom sportowy oraz nadal rywalizować o najważniejsze trofea.

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Jak podaje brytyjski portal „TEAMtalk”, Atletico może wybrać się na zakupy do Londynu. Madrytczycy wzięli pod lupę dwóch piłkarzy Arsenalu – grającego na pozycji środkowego napastnika, Gabriela Jesusa i występującego na lewym skrzydle, Gabriela Martinelliego.

Kontrakty obu zawodników z aktualnym pracodawcą obowiązują do 30 czerwca 2027 roku, jednak niewykluczone, że otrzymają oni zgodę na odejście już nadchodzącego lata. Diego Simeone uważa, iż brazylijski duet znacząco podniósłby jakość w linii ataku jego zespołu.

28-letni Jesus jest bardziej doświadczonym piłkarzem z tej dwójki. Wychowanek Palmeiras przed przeprowadzką na Emirates Stadium występował również w Manchesterze City. Z kolei 24-letni Martinelli wciąż uchodzi za niezwykle perspektywicznego zawodnika. W obecnym sezonie lepszym dorobkiem może pochwalić się młodszy z Brazylijczyków, który zdobył 11 bramek, podczas gdy podatny na urazy Jesus strzelił 5 goli w trwającej kampanii.