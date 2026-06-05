Gabriel Jesus może zmienić zespół wewnątrz Premier League

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Everton zainteresowany Gabrielem Jesusem

Gabriel Jesus ma ważny kontrakt z Arsenalem jedynie do 30 czerwca 2027 roku. Wszystko wskazuje na to, że londyński klub będzie dążył do sprzedaży 29-letniego napastnika już podczas najbliższego letniego okienka transferowego, aby uniknąć ryzyka utraty zawodnika bez kwoty odstępnego za rok. Sam piłkarz również może być otwarty na zmianę otoczenia, zdając sobie sprawę z coraz mniejszych szans na regularne występy w podstawowym składzie ekipy Kanonierów. W poprzednich miesiącach jego rola w zespole znacząco zmalała, co dodatkowo podsyca spekulacje dotyczące przyszłości Brazylijczyka.

W ostatnim czasie Gabriel Jesus był łączony z takimi klubami jak AC Milan, Juventus, Atletico Madryt, Palmeiras czy Corinthians. Jak poinformował Ekrem Konur, do grona zainteresowanych jego osobą zespołów dołączył również Everton. Władze klubu z niebieskiej części Liverpoolu poszukują doświadczonego napastnika, który mógłby zwiększyć siłę ofensywną drużyny przed nowym sezonem. Niewykluczone więc, że mierzący 175 centymetrów snajper pozostanie w Premier League, zamieniając Londyn na Liverpool i rozpoczynając kolejny etap swojej kariery na Wyspach Brytyjskich.

Atakujący z Kraju Kawy trafił do Arsenalu latem 2022 roku z Manchesteru City i przez długi czas należał do najważniejszych zawodników zespołu prowadzonego przez Mikela Artetę. Później doznał jednak poważnej kontuzji, która wpłynęła na jego pozycję w drużynie. Do tej pory rozegrał 123 spotkania w barwach ekipy Kanonierów, zdobywając 32 bramki oraz notując 22 asysty. Według danych serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa doświadczonego napastnika wynosi obecnie około 20 milionów euro.