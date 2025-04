Chelsea oraz Man United staną do walki o argentyńską perełkę

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Franco Mastantuono

Franco Mastantuono pod lupą gigantów Premier League

Franco Mastantuono uchodzi za jeden z największych talentów w lidze argentyńskiej i wszystko wskazuje na to, że podczas najbliższego letniego okienka transferowego odejdzie z River Plate. 17-letni pomocnik wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie, a jego przeprowadzka do topowej, europejskiej ligi jest już tylko kwestią czasu. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, iż młodzieniec trafi do La Ligi, jednak w tym momencie najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla Franco Mastantuono jest Premier League.

Mianowicie, Real Madryt oraz FC Barcelona są w tyle w walce o zakontraktowanie ofensywnego pomocnika, a na pole position ustawiły się dwa kluby z ligi angielskiej. Jak poinformował brytyjski dziennik “Daily Mail”, Chelsea i Manchester United znajdują się na czele wyścigu o sprowadzenie młodzieżowego reprezentanta Argentyny. Klauzula odstępnego w umowie perspektywicznego zawodnika wynosi 45 mln euro. Wyłożenie na stół takich pieniędzy nie stanowi żadnego problemu dla potentatów z Wysp Brytyjskich.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Kontrakt mierzącego 177 centymetrów pomocnika z obecnym pracodawcą obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku. Mimo młodego wieku, siedemnastolatek jest ważnym piłkarzem River Plate. Jego bilans w pierwszej drużynie prezentuje się następująco – 54 spotkania, 6 bramek i 5 asyst. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia Franco Mastantuono na 15 mln euro, choć jak wspomniano wyżej, za Argentyńczyka będzie trzeba zapłacić dużo więcej. W tym przypadku w grę wchodzi bowiem aktywowanie klauzuli wykupu (45 mln euro).