Florian Wirtz w letnim okienku transferowym może opuścić Bayer Leverkusen. Niemiec znalazł się na celowniku Manchesteru City, który chce wyłożyć na jego przyjście około 117 milionów euro - podaje "The Mirror".

Źródło: The Mirror

Źródło: The Mirror

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Manchester City chce Floriana Wirtza

Florian Wirtz bez wątpienia należy do ścisłej czołówki najbardziej utalentowanych zawodników na świecie. Reprezentant Niemiec już od kilku sezonów jest kluczowym zawodnikiem Bayeru Leverkusen. 21-latek znajduje się pod obserwacją wielu europejskich potęg. Aptekarze ostatnio postanowili nawet wycenić swoją gwiazdę na 120 milionów euro.

Z informacji przekazanych przez „The Mirror” dowiadujemy się, że Florian Wirtz może być bohaterem hitu transferowego podczas zbliżającego się letniego okienka. Niemiecki gwiazdor bowiem znalazł się w kręgu zainteresowań Manchesteru City. Anglicy postrzegają 21-letniego pomocnika jako idealnego następcę Kevina De Bruyne, który zapowiedział już odejście z Etihad Stadium.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Brytyjska prasa zaznacza, że Manchester City jest gotowy sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić Floriana Wirtza. The Citizens są w stanie zaoferować za Niemca aż 100 milionów funtów, czyli około 117 milionów euro. Jest to kwota jednak nieznacznie niższa niż oczekiwania finansowe obecnych mistrzów Bundesligi.

Florian Wirtz w obecnym sezonie rozegrał 39 spotkań w koszulce Bayeru Leverkusen. W tym czasie reprezentant Niemiec zdołał zgromadzić na koncie aż 15 trafień, a także 13 asyst.