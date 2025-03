fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Bayer chce wielkiej kasy. Wirtz odejdzie tego lata?

Florian Wirtz w poprzednim sezonie był liderem Bayeru Leverkusen, pomagając drużynie w historycznym sukcesie, jakim był dublet na krajowym podwórku. Potwierdził wówczas, że jest elitarnym talentem, co wpłynęło na jego pozycję na rynku i zainteresowanie ze strony największych klubów w Europie. Łączono go z Realem Madryt czy Manchesterem City. Ostatecznie Niemiec postanowił kontynuować karierę w szeregach Aptekarzy. Nie ulega natomiast wątpliwościom, że prędzej czy później do hitowej przeprowadzki z jego udziałem faktycznie dojdzie.

Europejscy giganci szykują się do walki o Wirtza podczas najbliższego lata. Bayer konsekwentnie realizuje z kolei plan, który ma na celu zatrzymać gwiazdora na jeszcze jeden sezon. Kluczowa decyzja należy do 21-latka, który wciąż się waha. Jeśli postanowi odejść, mistrzowie Niemiec zaakceptują oferty jedynie w wysokości 120 milionów euro. Tyle wynosi najświeższa wycena.

Najbliżej transferu Wirtza jest w tej chwili Bayern Monachium, który od lat śledzi jego poczynania, a w ostatnich miesiącach nawiązał kontakt z jego otoczeniem. Bawarczycy jako pierwsi przeszli do konkretów, podczas gdy Real Madryt i Manchester City pozostają w tyle. Z doniesień niemieckich mediów wynika, że dla zawodnika Bayeru pozostanie w Bundeslidze byłoby preferowanym ruchem. Nie jest przekonany, że to odpowiedni moment, aby opuszczać rodzimy kraj.