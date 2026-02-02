Flick poprosił o trzy transfery, jeśli ma zostać w Barcelonie

FC Barcelona dostała listę życzeń transferowych, o które prosi Hansi Flick. Jak twierdzi El Nacional, od tego zależy przyszłość trenera w klubie. W grę wchodzi pozyskanie m.in. Juliana Alvareza.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Trzy transfery, o które Flick poprosił FC Barcelonę

FC Barcelona przed sezonem 2024/2025 zmieniła trenera, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Hansi Flick przywrócił drużynie dawny blask, wygrywając w pierwszym roku pracy potrójną koronę na krajowym podwórku. Dodatkowo włączyli się ponownie do walki o triumf w Lidze Mistrzów. W poprzednim sezonie odpadli jednak w półfinale po zaciętym dwumeczu z Interem Mediolan.

W trwających rozgrywkach Barcelona znowu walczy o wszystkie możliwe trofea. Jedno już wygrali, broniąc tytułu w Superpucharze Hiszpanii. Nieoczekiwanie jednak jakiś czas temu pojawiły się plotki, że Hansi Flick może nie wypełnić kontraktu z klubem.

Obecna umowa obowiązuje do czerwca 2027 roku, ale Flick może zdecydować się odejść po zakończeniu bieżącego sezonu. Sytuacja nie jest jasna, a co jakiś czas pojawiają się kolejne informacje w tym te o potencjalnych następcach. Co więcej, El Nacional twierdzi, że szkoleniowiec poprosił Barcelonę o trzy transfery, jeśli ma zostać na Camp Nou w następnym sezonie.

Flick chce, aby do klubu trafił w końcu środkowy obrońca. Za głównego kandydata wskazał Alessandro Bastoniego, czyli gwiazdę Interu Mediolan. Reprezentant Włoch profilem najbardziej odpowiada trenerowi Dumy Katalonii.

Drugi zawodnik to Bernardo Silva. W przypadku Portugalczyka będzie to najłatwiejszy transfer do zrealizowania, ponieważ nie wymaga wkładu finansowego. Środkowy pomocnik ma kontrakt z Manchesterem City tylko do końca sezonu. Ostatni cel, jaki wytypował Hansi Flick to nowy napastnik. Zaskoczenia w wyborze następcy Roberta Lewandowskiego nie było, ponieważ niemiecki szkoleniowiec wybrał Juliana Alvareza. Argentyńczyk od dawna jest łączony z przeprowadzką na Camp Nou.