Barcelona wybrała następcę Flicka. Znany trener przedstawił warunki

FC Barcelona rozgląda się za następcą Hansiego Flicka. Według ostatnich doniesień faworytem stał się Luis Enrique, który już przedstawił władzom warunki powrotu do Katalonii.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Luis Enrique przedstawił warunki powrotu do Barcelony

FC Barcelona obniżyła loty względem poprzedniego sezonu i to wzbudziło falę spekulacji na temat przyszłości Hansiego Flicka. Niemiecki trener ma problemy z ułożeniem drużyny we właściwy sposób, a dobitnie pokazała to ostatnia bolesna porażka z Chelsea. W Londynie zespół Dumy Katalonii miał naprawdę niewiele do powiedzenia.

Okazuje się, że władze Barcelony wytypowały już następcę Hansiego Flicka. Wybór padł na Luisa Enrique, który dekadę temu święcił z drużyną Blaugrany wielkie sukcesy. Jednak trener PSG ma umowę do 2027 roku i raczej trudno będzie mu opuścić klub, jeśli znacząco nie pogorszy wyników. Po wygraniu potrójnej korony w sezonie 2024/2025 Hiszpan zyskał ogromny szacunek w Paryżu.

W związku z tym do powrotu Luisa Enrique na Camp Nou najpewniej mogłoby dojść w 2027 roku, a więc po wygaśnięciu kontraktu z PSG. Ponoć Hiszpan byłby chętny na taki ruch, ale pod pewnym warunkiem. Jest nim przebudowa składu.

Jak poinformował portal Don Balon, szkoleniowiec zażądał od Barcelony kilku odejść z drużyny oraz nowych nabytków w obronie. Joan Laporta rzekomo zgodził się na te wymagania. Natomiast o przyszłości Flicka oraz Enrique i tak zdecydują dalsze wyniki w tym sezonie.

