Flick chce tego transferu. Naciska na Barcelonę

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick liczy na sprowadzenie Nico Schlotterbecka

Barcelona w tym sezonie jeśli chodzi o wyniki radzi sobie bardzo dobrze, a już szczególnie w rozgrywkach ligi hiszpańskiej. Nieco gorzej jest jeśli chodzi o grę, a już przede wszystkim jeśli chodzi o grę defensywną, która zdecydowanie jest najsłabszym elementem zespołu Hansiego Flicka. Nie może więc dziwić, że Niemiec chce wzmocnić obronę i nalega na transfer nowego gracza na tę pozycję.

W ostatnim czasie z zespołem Barcelony łączonych było kilku zawodników, ale przede wszystkim Flick liczy na współpracę ze swoim rodakiem. Według informacji przekazanych przez serwis „Mundo Deportivo”, szkoleniowiec Barcelony chce, aby jego zespół wzmocnił Nico Schlotterbeck. Defensor nie ma zamiaru przedłużyć swojego kontraktu z Borussią Dortmund, który wygasa latem i dlatego ten ruch mógłby się wówczas udać.

Nico Schlotterbeck w tym sezonie rozegrał w sumie 18 spotkań i zdobył w nich jednego gola oraz zanotował dwie asysty. 26-letni Niemiec na koncie ma 160 występów w Bundeslidze. Poza tym 23 razy zagrał w reprezentacji swojego kraju. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 55 milionów euro. W ostatnim czasie nie może on jednak narzekać na brak zainteresowania, bowiem także Real Madryt i Bayern Monachium obserwują jego sytuację w zespole BVB.

