Barcelona dostała ofertę 50 milionów euro od Bayernu. Natychmiast zdecydowała

17:17, 4. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  El Nacional

Barcelona otrzymała ofertę 50 milionów euro za transfer Frenkiego de Jonga od Bayernu Monachium. Klub jednak zdecydował się odrzucić tę propozycję, chcąc zdecydowanie więcej, o czym donosi serwis "El Nacional".

Frenkie de Jong
PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Barcelona odrzuciła 50 milionów za de Jonga

Barcelona w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze, można nawet powiedzieć, że pomimo sporych problemów w trakcie rundy jesiennej z licznymi kontuzjami, udało się nie tylko wyjść na prostą, ale podnieść jakość. Nie bez powodu zespół jest aktualnie liderem ligi hiszpańskiej, choć trzeba przyznać, że największe problemy ma w Lidze Mistrzów. To właśnie w tych rozgrywkach dał o sobie znać największy problem zespołu Hansiego Flicka – a więc liczba traconych goli.

Dlatego też w ostatnim czasie sporo mówiło się o potencjalnym transferze nowego środkowego obrońcy, który miałby dać nową jakość drużynie. Trudno jednak przesądzać kto to będzie, a to m.in. ze względu na finanse Dumy Katalonii. Rozwiązaniem byłaby zapewne sprzedać kogoś z obecnej kadry. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Barcelona otrzymała ofertę w wysokości 50 milionów euro za Frenkiego de Jonga od Bayernu Monachium. Władze klubu zdecydowały się ją jednak odrzucić, a to przez fakt, że oczekują przynajmniej 70 milionów euro i sporych bonusów.

Frenkie de Jong w tym sezonie rozegrał dla Dumy Katalonii 21 spotkań i zanotował w nich dwie asysty. Bez dwóch zdań Holender jest jedną z ważniejszych postaci drugiej linii zespołu. Łącznie w swojej karierze wystąpił już 280 razy w koszulce Blaugrany. Serwis „Transfermarkt” wycenia 28-latka na 45 milionów euro.

