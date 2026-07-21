Real Madryt obserwuje zawodnika Barcelony. To bohater Hiszpanów

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Ferran Torres monitorowany przez Real Madryt

Ferran Torres może opuścić Barcelonę podczas trwającego letniego okienka transferowego. W ostatnich tygodniach 26-letni napastnik był łączony z takimi klubami jak Paris Saint-Germain oraz Aston Villa. Według medialnych doniesień wszechstronny ofensywny zawodnik miał nawet osiągnąć porozumienie z paryskim gigantem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Niewykluczone jednak, że przyszłość hiszpańskiego gwiazdora potoczy się zupełnie inaczej, ponieważ do gry wkroczył niespodziewany i bardzo prestiżowy zainteresowany.

Jak informuje francuski dziennik „L’Equipe”, do walki o podpis Ferrana Torresa dołączył bowiem Real Madryt. Odwieczny rywal Barcelony uważnie monitoruje sytuację autora jedynego gola w finale ostatnich mistrzostw świata oraz rozważa możliwość jego pozyskania. 65-krotny reprezentant Hiszpanii jest ceniony za swoją uniwersalność, gdyż z powodzeniem może występować zarówno na pozycji środkowego napastnika, jak i skrzydłowego. Mimo to władze katalońskiego potentata zdecydowanie wolałyby sprzedać swojego piłkarza do zagranicznego klubu niż wzmacniać największego ligowego konkurenta.

Torres reprezentuje barwy ekipy Blaugrany od stycznia 2022 roku, kiedy przeniósł się na Camp Nou z Manchesteru City za około 55 milionów euro. Wcześniej rozwijał swoją karierę w Valencii, gdzie stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce. W minionym sezonie rozegrał 49 spotkań, zdobył 21 bramek i zanotował 3 asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia mierzącego 182 centymetry zawodnika na mniej więcej 50 milionów euro, a jego kontrakt z Barceloną obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie