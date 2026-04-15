Ferran Torres podjął decyzję ws. przyszłości! Barcelona już wie

Ferran Torres chce zostać w Barcelonie. Według El Nacional napastnik poprosił agentów o wstrzymanie rozmów z innymi klubami i jasno określił swoją przyszłość.

Torres zatrzymał rozmowy transferowe

Jeszcze niedawno wiele wskazywało na to, że Ferran Torres może opuścić Barcelonę po sezonie. W ostatnich godzinach sytuacja jednak wyraźnie się zmieniła i zawodnik ma już jasno określony plan.

Z informacji przekazanych przez El Nacional wynika, że Hiszpan poprosił swoich agentów o wstrzymanie wszelkich negocjacji z innymi klubami. Ma nie być zainteresowany wysłuchiwaniem ofert i chce kontynuować karierę w Barcelonie.

Decyzja ma mieć zarówno wymiar sportowy, jak i osobisty. Torres uważa, że wciąż może dać drużynie więcej, mimo że jego forma w tym sezonie bywała nierówna. W sztabie szkoleniowym dostrzegane są jednak jego atuty, zwłaszcza w grze bez piłki i elastyczności pozycyjnej.

Pedri kluczowy dla decyzji

Istotnym czynnikiem w całej sprawie ma być relacja Ferrana Torresa z Pedrim. Obaj zawodnicy dobrze rozumieją się na boisku, a ich współpraca w kilku momentach sezonu przynosiła konkretne efekty w ofensywie.

To właśnie ta więź ma sprawiać, że Torres widzi dla siebie miejsce w obecnym projekcie i wierzy, że jego najlepsza wersja może jeszcze nadejść właśnie w Barcelonie.