Ferran Torres dostał świetną ofertę. Już poinformował Barcelonę o decyzji

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres zdecydował w sprawie przyszłości

Ferran Torres ma za sobą bardzo udany okres w Barcelonie i wszystko wskazuje na to, że nie zamierza go przerywać. Według doniesień reprezentant Hiszpanii odrzucił konkretną ofertę Atletico Madryt i jasno zakomunikował władzom Blaugrany, że chce zostać w klubie na dłużej.

Napastnik w obecnym sezonie wyraźnie zyskał na znaczeniu. Po długich miesiącach starań o miejsce w składzie wreszcie przekonał do siebie trenera Hansiego Flicka. Niemiec coraz częściej wybiera Ferrana zamiast Roberta Lewandowskiego.

Zainteresowanie Atletico nie było przypadkowe. Klub z Madrytu szuka nowego lidera ataku w kontekście zbliżającej się zmiany pokoleniowej. Ferran był wysoko oceniany zarówno przez dział sportowy, jak i przez Diego Simeone, który ceni jego zaangażowanie, pracę bez piłki i skuteczność pod bramką rywala.

Mimo to piłkarz nie był zainteresowany zmianą barw. Z przekazanych informacji wynika, że Torres polecił swoim agentom, by nie prowadzili żadnych rozmów transferowych. Jego priorytetem jest dalsza gra w Barcelonie i rozwój pod wodzą Flicka. Co istotne, również sam klub zmienił do niego podejście i jasno dał do zrozumienia, że obecnie nie rozważa jego sprzedaży.

Jeszcze niedawno sytuacja Ferrana wyglądała zupełnie inaczej. Słabsze sezony sprawiały, że Barcelona była otwarta na jego odejście. Teraz jednak wszystko się odwróciło.