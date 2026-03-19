Fernandez gotowy opuścić Chelsea? Rosenior uspokaja sytuację

Enzo Fernandez zasugerował po porażce z PSG, że może latem opuścić Chelsea. Liam Rosenior uspokoił kibiców, zapewniając, że Argentyńczyk jest szczęśliwy na Stamford Bridge i nigdzie się nie wybiera.

Rosenior zaprzecza. Fernandez nie chce odejść

Chelsea została rozbita przez Paris Saint-Germain w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. W dwumeczu padł wynik 8-2 dla paryskiej ekipy, która w ćwierćfinale zmierzy się z Liverpoolem. Po dotkliwej porażce Enzo Fernandez udzielił dość zagadkowej wypowiedzi – zasugerował, że latem może opuścić Stamford Bridge.

Argentyński pomocnik od miesięcy łączony jest z transferem do Realu Madryt. W szeregach PSG widzi go również Luis Enrique, który docenia jego umiejętności rozegrania piłki. Kibice Chelsea z kolei obawiają się, że Fernandez faktycznie odejdzie, gdyż londyński klub po raz kolejny nie liczy się w grze o najwyższe cele.

Sytuację postanowił uspokoić Liam Rosenior. Trener Chelsea ujawnił, że ma za sobą merytoryczną rozmowę z Fernandezem, podczas której ten miał mu potwierdzić, że nigdzie się nie wybiera. 25-latek jest jednym z kapitanów drużyny, więc jego odejście byłoby bardzo bolesne nie tylko dla postawy na boisku, ale również szatni.

🚨🇦🇷 Liam Rosenior reveals he spoke to Enzo Fernández about his quotes: “I had a great conversation with Enzo”.



“He made it really, really clear to me how happy he is at this club”. pic.twitter.com/u9wkfODKEh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 19, 2026

Temat z pewnością wróci bliżej końca sezonu. Jeśli Chelsea nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów, największe gwiazdy mogą naciskać na transfery. Fernandez ma za sobą udane miesiące, jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia. Na przestrzeni tej kampanii uzbierał 12 bramek i 6 asyst w 45 występach.