Fermin nie dla Chelsea?! Gigant gotowy zapłacić Barcelonie 100 milionów euro

Fermin Lopez może być bohaterem końcówki okna transferowego. Wiele wskazuje na to, że pomocnik opuści FC Barcelonę. Jak podaje El Chiringuito TV do gry wkroczyło Newcastle.

saolab / Alamy Na zdjęciu: Fermin Lopez

Newcastle z ofertą nie do odrzucenia! 100 milionów za Fermina Lopeza

FC Barcelona znalazła się w centrum spekulacji transferowych w ostatnich dniach sierpnia. Z klubem pożegnać się może Fermin Lopez. O mistrza Europy z 2024 roku walczy Chelsea. Aktualnie trwają negocjacje pomiędzy klubami, a piłkarz nie wyklucza zmiany otoczenia. Ostatnia propozycja, która trafiła na stół Blaugrany wynosiła ok. 65 milionów euro. Katalończycy chcą jednak dużo więcej.

Zdaniem dziennika Mundo Deportivo w Barcelonie wycenili Fermina na 90 milionów euro. Na ten moment nie wiadomo, czy The Blues będą w stanie spełnić żądania mistrza Hiszpanii. Nie oznacza to jednak, że do transferu w ogóle nie dojdzie, ponieważ w grze pojawił się jeszcze jeden kandydat. Do walki o pomocnika dołączył rywal londyńczyków z Premier League.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak informuje Jose Alvarez Haya z El Chiringuito TV za wszelką cenę wychowanka Barcelony chce pozyskać Newcastle. Co więcej, Sroki są w stanie zapłacić Dumie Katalonii aż 100 milionów euro. Na dużą podwyżkę może liczyć sam Fermin, którego wynagrodzenie miałoby zostać zwiększone czterokrotnie. Czasu do zamknięcia okna transferowego pozostało coraz mniej, decyzja powinna zapaść w najbliższych dniach.

Fermin w poprzednim sezonie wystąpił w 46 meczach, w których zdobył 8 goli i zaliczył 10 asyst. Z Barceloną ma ważny kontrakt do czerwca 2029 roku. Transfermarkt wycenia go na 50 milionów euro.