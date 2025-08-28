Chelsea zgłasza się po Fermina Lopeza i chce go ściągnąć jeszcze tego lata. Barcelona zwiększa wycenę za gwiazdora. Nie planuje go sprzedawać - informuje "Mundo Deportivo".

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Barcelona nie chce go sprzedawać. Chelsea pomoże tylko szalona oferta

Chelsea zainteresowała się sprowadzeniem Fermina Lopeza. Faktem jest, że Hiszpan nie pełni pierwszoplanowej roli w Barcelonie. Hansi Flick ceni jego umiejętności, ale na ogół traktuje jako rezerwowego. O miejsce w składzie rywalizuje z Danim Olmo, u boku którego wolą występować koledzy z drużyny, choć w ostatnim meczu szkoleniowiec posadził na ławce ich obu.

Fermin do tej pory nie zakładał nawet możliwości opuszczenia Katalonii. Chelsea natomiast zapewniła mu, że na Stamford Bridge będzie kluczowym zawodnikiem. Nie brakuje też głosów, że Blaugrana otrzymała pierwszą ofertę w wysokości 50 milionów euro. Postanowiła ją odrzucić, ale kategorycznie nie wykluczyła odejścia ofensywnego pomocnika.

Ostateczna decyzja ma należeć do Fermina. Barcelonie zależy na głębi w składzie, dlatego nie zamierza wystawiać go na listę transferową. „Mundo Deportivo” twierdzi przy tym, że może dojść do rozstania, jeśli tylko Chelsea skusi się na szaloną ofertę. Mistrzowie Hiszpanii podnieśli wycenę Fermina do 90 milionów euro. Taka kwota będzie wystarczająca.

🚨 FC Barcelona oczekuje 90M euro za Fermina Lopeza. Zwiększają swoje wymagania. Andaluzyjczyk nie jest na sprzedaż, a jeśli chce odejść to Chelsea FC musi go przekonać i złożyć mu konkretną ofertę. [@ffpolo × @martinezferran] (1️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) August 28, 2025

Przed Ferminem kluczowa decyzja. Barcelona może go sprzedać, ale wówczas zależeć jej będzie na atrakcyjnych warunkach transferu. W przeciwnym wypadku do tego ruchu na pewno nie dojdzie.