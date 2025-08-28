Chelsea podwyższa ofertę. Nie rezygnuje z pomocnika Barcelony

Chelsea jeszcze nie zamknęła okienka. The Blues próbują przekonać Barcelonę do sprzedaży Fermina Lopeza. Diario Sport twierdzi, że londyńczycy podwyższyli ofertę za pomocnika Blaugrany.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong, Fermin Lopez i Marcus Rashford

Chelsea walczy o Fermina Lopeza

Fermin Lopez jeszcze tego lata zmieni klubowe barwy? W grze o pozyskanie ofensywnego pomocnika ciągle pozostaje Chelsea. Ekipa ze Stamford Bridge poważnie wzmocniła kadrę, ale nadal jej nie zamknęła. The Blues rozpoczęli rozmowy z Barceloną, która w przypadku atrakcyjnej oferty może sprzedać swojego wychowanka. Jednak pierwsza propozycja londyńczyków została odrzucona.

To nie zniechęciło Chelsea, która – zgodnie z doniesieniami Diario Sport – zamierza zaproponować Blaugranie zdecydowanie więcej niż 50 milionów euro. Nowa oferta wynosi 65 milionów euro. To ma skłonić mistrzów Hiszpanii do pożegnania się z 22-latkiem.

Chociaż Barcelona solidnie zarobi na sprzedaży Fermina, sam zawodnik jeszcze nie jest przekonany do zmiany miejsca pracy. Hansi Flick chce zatrzymać wszechstronnego gracza, ale jest świadomy tego, jak atrakcyjna jest nowa propozycja płynąca z Londynu.

Mimo wszystko ostateczna decyzja ma należeć do piłkarza. Jeżeli Hiszpan przeprowadzi się do Premier League, Barcelona może wrócić na rynek w poszukiwaniu środkowego obrońcy.