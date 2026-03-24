Fermin Lopez łączony z angielskim gigantem. W grze olbrzymie pieniądze

09:37, 24. marca 2026
Paweł Wątorski Źródło:  El Chiringuito

Fermin Lopez od wielu miesięcy znajduje się na celowniku klubów z Premier League. Jak podaje "El Chiringuito", Manchester United planuje transfer hiszpańskiego pomocnika i może zaoferować nawet 100 milionów euro.

PressFocus Na zdjęciu: Fermin Lopez

Fermin Lopez wzbudza ogromne zainteresowanie wśród angielskich klubów. Ofensywny pomocnik znalazł się m.in. na celowniku m.in. Chelsea, jednak w Barcelonie wierzą, że uda się zatrzymać zawodnika, który w styczniu przedłużył kontrakt z klubem do czerwca 2031 roku.

Hiszpański pomocnik imponuje formą, wszechstronnością i kreatywnością na boisku. Według informacji podanych przez serwis „El Chiringuito”, Manchester United jest poważnie zainteresowany 22-letnim Hiszpanem. Klub z Old Trafford jest gotowy zaoferować nawet 100 milionów euro, by przekonać władze Barcelony do sprzedaży Lopeza.

Piłkarz Dumy Katalonii wyróżnia się doskonałym przeglądem pola, kreatywnością w rozegraniu piłki oraz umiejętnością wykańczania akcji. Jego imponujące liczby z bieżącego sezonu potwierdzają wartość zawodnika. W 39 występach strzelił 12 goli i zanotował aż 16 asyst. Znakomita forma sprawia, że młody Hiszpan jest atrakcyjnym celem transferowym dla klubów z Premier League.

Z drugiej strony zarówno sam zawodnik, jak i FC Barcelona nie rozważają jego odejścia. Jak podaje serwis Transfermarkt.de, wartość rynkowa 5-krotnego reprezentanta Hiszpanii wynosi dokładnie 100 milionów euro. Manchester United planuje głośne transfery latem, ale najpierw musi zapewnić sobie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Obecnie Czerwone Diabły pod wodzą Michaela Carricka zajmują trzecie miejsce w tabeli Premier League.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości