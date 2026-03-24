Fermin Lopez łączony z angielskim gigantem. W grze olbrzymie pieniądze

Fermin Lopez od wielu miesięcy znajduje się na celowniku klubów z Premier League. Jak podaje "El Chiringuito", Manchester United planuje transfer hiszpańskiego pomocnika i może zaoferować nawet 100 milionów euro.

PressFocus Na zdjęciu: Fermin Lopez

Manchester United zainteresowany Ferminem Lopezem

Fermin Lopez wzbudza ogromne zainteresowanie wśród angielskich klubów. Ofensywny pomocnik znalazł się m.in. na celowniku m.in. Chelsea, jednak w Barcelonie wierzą, że uda się zatrzymać zawodnika, który w styczniu przedłużył kontrakt z klubem do czerwca 2031 roku.

Hiszpański pomocnik imponuje formą, wszechstronnością i kreatywnością na boisku. Według informacji podanych przez serwis „El Chiringuito”, Manchester United jest poważnie zainteresowany 22-letnim Hiszpanem. Klub z Old Trafford jest gotowy zaoferować nawet 100 milionów euro, by przekonać władze Barcelony do sprzedaży Lopeza.

Piłkarz Dumy Katalonii wyróżnia się doskonałym przeglądem pola, kreatywnością w rozegraniu piłki oraz umiejętnością wykańczania akcji. Jego imponujące liczby z bieżącego sezonu potwierdzają wartość zawodnika. W 39 występach strzelił 12 goli i zanotował aż 16 asyst. Znakomita forma sprawia, że młody Hiszpan jest atrakcyjnym celem transferowym dla klubów z Premier League.

Z drugiej strony zarówno sam zawodnik, jak i FC Barcelona nie rozważają jego odejścia. Jak podaje serwis Transfermarkt.de, wartość rynkowa 5-krotnego reprezentanta Hiszpanii wynosi dokładnie 100 milionów euro. Manchester United planuje głośne transfery latem, ale najpierw musi zapewnić sobie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Obecnie Czerwone Diabły pod wodzą Michaela Carricka zajmują trzecie miejsce w tabeli Premier League.