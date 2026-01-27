Fermin Lopez podjął decyzję. Poinformował o tym Barcelonę i kibiców

07:22, 27. stycznia 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Mundo Deportivo / Fabrizio Romano

Fermin Lopez jest zdecydowany podpisać nową umowę z FC Barceloną. Piłkarz publicznie ogłosił decyzję w wywiadzie dla Mundo Deportivo.

Fermin Lopez
Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Fermin Lopez

Fermin Lopez mówi „tak” Barcelonie

Sprawa przyszłości Fermina Lopeza wchodzi w decydującą fazę. 22-letni pomocnik nie zostawił wątpliwości i jasno zadeklarował, że chce związać się z Barceloną na dłużej. W rozmowie z Mundo Deportivo podkreślił, że negocjacje są już na dobrym etapie, a jego priorytet od początku był jeden.

– Temat jest w dobrym momencie. Zostało kilka szczegółów, ale mam zamiar zostać w Barcelonie, to dla mnie najważniejsze. Mam nadzieję, że wszystko szybko się domknie, bo jestem bardzo szczęśliwy – powiedział Fermin.

Wychowanek Barcelony przyznał też, że mimo zainteresowania z zewnątrz, w tym ze strony Chelsea latem ubiegłego roku, nie miał większych wahań.

– Zawsze chciałem być w Barcelonie, to był mój priorytet. Dobrze przeżyłem lato i byłem spokojny o swoją przyszłość – dodał zawodnik.

Obecny sezon jest świetny dla Fermina. Pod wodzą Hansiego Flicka stał się ważnym ogniwem zespołu, a liczby tylko to potwierdzają. W 25 występach we wszystkich rozgrywkach zdobył dziesięć bramek i zanotował dziesięć asyst. Dzięki regularnej formie wyprzedził Daniego Olmo w hierarchii na pozycji numer dziesięć.

Według informacji m.in. Fabrizio Romano nowa umowa ma obowiązywać do 2031 roku i zawierać wyraźną podwyżkę wynagrodzenia. Dla Barcelony to ruch, który ma zabezpieczyć jednego z filarów zespołu na kolejne lata, a dla kibiców jasny sygnał, że kolejny wychowanek chce budować swoją przyszłość właśnie na Camp Nou.

