Barcelona gotowa sprzedać Fermina Lopeza. W grze 100 milionów euro

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Fermin Lopez

Chelsea interesuje się Ferminem Lopezem. Barcelona podała cenę

Fermin Lopez rozgrywa bardzo dobry sezon w barwach Barcelony. 22-letni Hiszpan stał się ważnym ogniwem drużyny Blaugrany, co potwierdzają jego znakomite statystyki. W obecnej kampanii ofensywny pomocnik rozegrał 37 spotkań, zdobył 11 bramek i zanotował aż 15 asyst. Doskonała forma mierzącego 174 centymetry zawodnika nie przechodzi bez echa na rynku transferowym, a zainteresowanie ze strony czołowych klubów systematycznie rośnie.

Od dłuższego czasu mówi się, że chrapkę na sprowadzenie pięciokrotnego reprezentanta Hiszpanii ma między innymi Chelsea. Najnowsze informacje w tej sprawie ujawnił serwis „ElNacional.cat”. Zdaniem tego źródła włodarze ze stolicy Katalonii są gotowi rozważyć sprzedaż Fermina, ale tylko pod jednym warunkiem. Oferta londyńskiego klubu musiałaby opiewać na 100 milionów euro. Kwota ta nie podlega negocjacjom, a każda niższa propozycja zostanie natychmiast odrzucona.

Hiszpański piłkarz swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Realu Betis, a w 2016 roku trafił do słynnej szkółki Barcelony – La Masii. W połowie 2023 roku utalentowany playmaker dołączył na stałe do pierwszej drużyny i od tego czasu odgrywa istotną rolę w zespole Dumy Katalonii. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia go na około 100 milionów euro, co pokrywa się z oczekiwaniami mistrzów La Ligi. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.