Caglar Soyuncu może wrócić do ligi tureckiej. Fenerbahce jest coraz bliżej porozumienia z Atletico Madryt ws. transferu obrońcy - informuje dziennikarz Yagiz Sabuncoglu.

Imago / Oscar J. Barroso Na zdjęciu: Caglar Soyuncu

Fenerbahce prowadzi zaawansowane rozmowy z Atletico Madryt

Caglar Soyuncu prawdopodobnie zostanie nowym piłkarzem “Żółtych Kanarków”

Obrońca w 2016 roku wyjechał z ligi tureckiej na zachód

Caglar Soyoncu zostanie nowym piłkarzem Fenerbahce

Fenerbahce nie przestaje zaskakiwać na rynku transferowym. Turecki klub w ostatnim czasie ogłosił dwa nowe transfery, a wszystko wskazuje na to, że do Bonucci’ego i Krunicia dołączy trzecie nazwisko. Wicemistrz kraju jest blisko porozumienia z Atletico Madryt, a do zespołu ma trafić Caglar Soyuncu – twierdzi dziennikarz Yagiz Sabuncoglu z portalu Sports Digitale.

27-letni obrońca bardzo rzadko pojawia się na boisku w tym sezonie. Diego Simeone zaledwie 9 razy skorzystał z usług tureckiego piłkarza w bieżących rozgrywkach. Brak gry jest głównym powodem, przez który Soyuncu myśli o zmianie klubu.

Reprezentant Turcji opuścił rodzimą ligę w 2016 roku. W piłkarskim CV ma na swoim koncie występy w barwach Freiburga i Leicester City. To właśnie z Anglii trafił do Madrytu w lipcu zeszłego roku.