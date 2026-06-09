FC Barcelona rusza po skrzydłowego. Zawodnik marzy o Camp Nou

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Yeremay Hernandez na liście życzeń Barcelony

FC Barcelona nie ustaje w poszukiwaniu okazji rynkowych, które pozwolą wzmocnić skrzydła bez nadmiernego obciążania budżetu. W tym kontekście coraz częściej pojawia się nazwisko Yeremaya Hernandeza z Deportivo La Corunii. Według doniesień „El Nacional”, 23-letni Hiszpan jest szczególnie ceniony przez Hansiego Flicka.

Zawodnik wraz z klubem awansował do La Liga. Niemiecki szkoleniowiec ma być zachwycony jego stylem gry, który opiera się na nieprzewidywalności oraz odwadze w sytuacjach jeden na jeden. Yeremay uchodzi za piłkarza dobrze czującego się w dryblingu i potrafiącego skutecznie atakować wolne przestrzenie, co idealnie wpisuje się w wymagania Flicka.

Hiszpański skrzydłowy, pochodzący z Wysp Kanaryjskich, doskonale zna drogę, jaką wcześniej przebył Pedri – od Las Palmas aż do pierwszego zespołu Barcelony. Ten przykład ma działać na wyobraźnię 23-letniego zawodnika i wzmacnia jego chęć dołączenia do katalońskiego klubu.

W klubie panuje przekonanie, że perspektywa gry u boku Pedriego oraz występów na Camp Nou mogłaby być dla Hernandeza argumentem przy podejmowaniu decyzji o przyszłości. Skrzydłowy w poprzednim sezonie prezentował bardzo dobrą formę, gdyż w 39 spotkaniach zdobył 11 bramek i zanotował 10 asyst. Portal Transfermarkt.de wycenia zawodnika na 25 milionów euro.