FC Barcelona rusza po skrzydłowego. Zawodnik marzy o Camp Nou

11:38, 9. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  El Nacional

FC Barcelona zamierza latem sprowadzić skrzydłowego. Jak podaje "El Nacional", Hansi Flick zasugerował transfer Yeremaya Hernandeza z Deportivo La Corunii.

Hansi Flick
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Yeremay Hernandez na liście życzeń Barcelony

FC Barcelona nie ustaje w poszukiwaniu okazji rynkowych, które pozwolą wzmocnić skrzydła bez nadmiernego obciążania budżetu. W tym kontekście coraz częściej pojawia się nazwisko Yeremaya Hernandeza z Deportivo La Corunii. Według doniesień „El Nacional”, 23-letni Hiszpan jest szczególnie ceniony przez Hansiego Flicka.

Zawodnik wraz z klubem awansował do La Liga. Niemiecki szkoleniowiec ma być zachwycony jego stylem gry, który opiera się na nieprzewidywalności oraz odwadze w sytuacjach jeden na jeden. Yeremay uchodzi za piłkarza dobrze czującego się w dryblingu i potrafiącego skutecznie atakować wolne przestrzenie, co idealnie wpisuje się w wymagania Flicka.

Hiszpański skrzydłowy, pochodzący z Wysp Kanaryjskich, doskonale zna drogę, jaką wcześniej przebył Pedri – od Las Palmas aż do pierwszego zespołu Barcelony. Ten przykład ma działać na wyobraźnię 23-letniego zawodnika i wzmacnia jego chęć dołączenia do katalońskiego klubu.

W klubie panuje przekonanie, że perspektywa gry u boku Pedriego oraz występów na Camp Nou mogłaby być dla Hernandeza argumentem przy podejmowaniu decyzji o przyszłości. Skrzydłowy w poprzednim sezonie prezentował bardzo dobrą formę, gdyż w 39 spotkaniach zdobył 11 bramek i zanotował 10 asyst. Portal Transfermarkt.de wycenia zawodnika na 25 milionów euro.

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