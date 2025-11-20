Manchester City poluje na gwiazdę Newcastle. Zimą może dojść do hitu

21:57, 20. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TEAMtalk

Manchester City według medialnych doniesień ma być poważnie zainteresowany Tino Livramento. Tymczasem ciekawe wieści na temat zawodnika przekazał portal TEAMtalk.

Josep Guardiola
Obserwuj nas w
fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Tino Livramento może zamienić Newcastle United na Manchester City

Manchester City ma ambitne plany związane z walką o mistrzostwo Premier League. Aktualnie ekipa prowadzona przez Josepa Guardiolę jest wiceliderem ligi angielskiej. Tymczasem ciekawe informacje na temat ewentualnego transferu na prawą obronę do ekipy z Etihad Stadium przekazał serwis TEAMtalk.

Źródło podało, że Man City ma plan, aby ruszyć po Tino Livramento. 23-latek miałby wzmocnić Obywateli już w trakcie zimowego okna transferowego. Już wcześniej pojawiły się wieści, że kluby miały wymienić się spostrzeżeniami na temat ewentualnej transakcji.

POLECAMY TAKŻE

Rodri
Real Madryt podjął decyzję w sprawie transferu Rodriego
Rodrygo Goes
Jednak nie Manchester City? Rodrygo może trafić do innego giganta
Piłkarze Interu
Obrońca nie chce wracać do Guardioli. Liczy na ruch Interu

Livramento trafił do jednego z gigantów ligi angielskiej w sierpniu 2023 roku za ponad 37 milionów euro. 23-latek wcześniej reprezentował barwy Southampton. Według informacji TEAMtalk trzykrotny reprezentant Anglii miałby otrzymać zgodę na transfer, jeśli klub z Etihad Stadium wyłoży konkretne pieniądze, a także odda Jamesa Trafforda. Bramkarz trafił do Man City zeszłego lata, ale stracił miejsce w składzie na rzecz Gigi Donnarummy.

Livramento w tym sezonie wystąpił jak na razie w ośmiu meczach, notując jedno kluczowe podanie. Aktualny kontrakt piłkarza z Newcastle obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość zawodnika jest natomiast wyceniana na mniej więcej 40 milionów euro.

Gdyby finalnie ruch z defensorem doszedł do skutku, o miejsce w składzie mógłby rywalizować z Rico Lewisem oraz Matheusem Nunesem.

Czytaj więcej: Zalewski skrytykowany po meczach kadry. Borek wskazał problem