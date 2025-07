Barcelona działa szybko. Kounde zdradził, co się dzieje za kulisami

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Jules Kounde ujawnił, co z jego przyszłością w Barcelonie

Jules Kounde to zawodnik, którego umowa z FC Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Nie brakuje jednak spekulacji dotyczących jego przyszłości. Tymczasem konkretne informacje przekazał Fernando Navarro, publikując wypowiedź piłkarza.

– Czy przedłużę kontrakt? Tak, to kwestia kilku dni, gdy wrócimy. Wszystko jest już sfinalizowane, więc jestem zadowolony. Poszło dość szybko – klub i ja mieliśmy ten sam pomysł, chcąc kontynuować współpracę. Jestem bardzo zadowolony – powiedział Kounde.

Zawodnik został również zapytany, czy nowa umowa będzie obowiązywała do 2030 roku. Francuz odpowiedział jednym słowem:

– Tak.

Kounde trafił do Barcelony w 2022 roku z Sevilli. Kosztował wówczas 50 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał w ekipie z Camp Nou łącznie 141 spotkań. Zdobył w nich siedem bramek i zanotował 18 asyst. Aktualnie jego rynkowa wartość szacowana jest na około 65 milionów euro.

Katalończycy do ligowego grania wrócą 16 sierpnia, czyli w trzeci weekend przyszłego miesiąca. Zmierzą się wówczas na wyjeździe z Mallorcą. Barcelona ogólnie na początku sezonu rozegra trzy mecze z rzędu w roli gościa. Do gry na własnym stadionie powróci dopiero we wrześniu, mierząc się z Valencią. To spotkanie zaplanowano na 14 września o godzinie 18:00. Tydzień później Blaugrana zmierzy się z Getafe.

