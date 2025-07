Barcelona stawia warunki. Co dalej z umową ze Spotify?

fot, Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona może na dłużej związać się ze Spotify

FC Barcelona w trakcie przerwy między rozgrywkami koncentruje się nie tylko na budowie drużyny na nowy sezon, ale również na kwestiach organizacyjnych. Jednym z kluczowych tematów są rozmowy dotyczące przedłużenia jednej z najważniejszych umów sponsorskich – informuje „Mundo Deportivo”.

Według źródła Spotify ma prawo jednostronnego przedłużenia obowiązującej umowy do 2030 roku, zwiększając jednocześnie kwotę gwarantowaną do 70 milionów euro rocznie. Szwedzki gigant oczekuje jednak, że klub La Liga przyzna mu analogiczne prawo do przedłużenia kontraktu aż do 2034 roku, przy czym wówczas kwota miałaby wzrosnąć do 80 milionów euro.

Władze katalońskiego klubu nie chcą jednak zgodzić się na takie ustępstwa. Ich zdaniem najbardziej eksponowane miejsce na koszulkach meczowych jest warte znacznie więcej – ponad 80 milionów euro za sezon. Z badań działu handlowego mistrzów Hiszpanii wynika, że kontrakt z jednym z głównych sponsorów powinien opiewać na kwotę około 120 milionów euro rocznie.

Barcelona zdaje sobie sprawę, że o status jednego z głównych partnerów będzie rywalizować wiele marek. Dlatego klub zamierza kontynuować negocjacje ze Spotify, ale jest gotów zgodzić się na warunki gwarantujące przychody przekraczające 80 milionów euro rocznie przynajmniej do 2026 roku.

Warto dodać, że szwedzka firma płaci również pięć milionów euro za sponsoring tytularny stadionu Barcelony. W latach 2026–2034 z tego tytułu na konto klubu ma wpłynąć dodatkowe 20 milionów euro.

