fot. David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Marcus Rashford nie trafi do FC Barcelony

FC Barcelona ma plan, aby w ofensywie poprawić swoją jakość. Lista życzeń aktualnego mistrza La Liga liczyła kilku kandydatów. Tymczasem wieści na temat jednego z nich przekazali dziennikarze dziennika „AS” i Fichajes.net.

Źródła dały do zrozumienia, że mimo spekulacji związanych z transferem Marcusa Rashforda do ekipy z Camp Nou, finalnie taki ruch nie będzie miał miejsca. Anglik nie znajduje się w krótkoterminowych planach transferowych Barcelony.

Po tym, jak Barcelona podjęła decyzję o tym, aby zrezygnować z kilku alternatyw, to wygląda na to, że będzie miała wrócić do starych pomysłów wzmocnienia drużyny. Tym samym w gronie kandydatów do gry w ekipie z ligi hiszpańskiej ma być między innymi Ivan Perisić.

Doświadczony reprezentant Chorwacji to piłkarz z odpowiednią jakością i mentalnością, które ceni bardzo Deco. Portugalski dyrektor sportowy Barcelony, wybierając do gry w zespole z La Liga konkretnych zawodników, często stawia nie tylko na ich umiejętności piłkarskie, ale także wszechstronność.

Ogólnie na dzisiaj priorytetem dla władz Barcy ma być natomiast transfer Luisa Diaza, 28-latek ma kontrakt ważny z Katalończykami do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 70 milionów euro. Z kolei aktualny kontrakt piłkarza z Liverpoolem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

