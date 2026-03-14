Erling Haaland znów łączony z gigantem. To byłby absolutny hit

09:25, 14. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło:  L'Equipe

Real Madryt uważa, że Erling Haaland będzie skłonny opuścić Manchester City, kiedy z angielskim klubem pożegna się Pep Guardiola. W takim przypadku wicemistrzowie La Ligi spróbują pozyskać norweskiego napastnika - donosi gazeta L'Equipe.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Real Madryt nie zapomniał o Erlingu Haalandzie

Erling Haaland od kilku sezonów uchodzi za jednego z najlepszych napastników na świecie. 25-letni Norweg imponuje skutecznością oraz regularnością, będąc kluczową postacią Manchesteru City. Od momentu przenosin do Anglii utrzymuje bardzo wysoką formę i niemal w każdej kampanii należy do najskuteczniejszych piłkarzy w Europie. Nic więc dziwnego, że jego nazwisko nieustannie pojawia się w kontekście wielkich transferów. Choć kontrakt gwiazdora z aktualnym pracodawcą obowiązuje aż do 30 czerwca 2034 roku, media regularnie spekulują o jego przyszłości oraz ewentualnej zmianie klubu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Jak informuje francuski dziennik „L’Equipe”, Real Madryt wciąż interesuje się Haalandem i może spróbować go pozyskać, jeśli nadarzy się odpowiednia okazja. Według tych doniesień 48-krotny reprezentant Norwegii mógłby być bardziej skłonny do opuszczenia Etihad Stadium w momencie, gdy z angielskim klubem rozstanie się Pep Guardiola.

Umowa 55-letniego szkoleniowca obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Wiele wskazuje na to, że kontrakt między stronami nie zostanie przedłużony. Erling Haaland na Santiago Bernabeu miałby stworzyć groźny duet z Kylianem Mbappe.

Norweski snajper trafił do Manchesteru City latem 2022 roku z Borussii Dortmund za około 60 milionów euro i bardzo szybko stał się liderem ofensywy zespołu Obywateli. Już w pierwszym sezonie pobił rekord liczby bramek w jednej kampanii Premier League, strzelając 36 goli. Niedługo później pomógł drużynie The Citizens w wygraniu Ligi Mistrzów. W trwającym sezonie zdobył 29 bramek oraz zaliczył 7 asyst w 40 spotkaniach. Wcześniej reprezentował również barwy Red Bulla Salzburg oraz Molde FK.