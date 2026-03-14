Erling Haaland znów łączony z gigantem. To byłby absolutny hit

Real Madryt uważa, że Erling Haaland będzie skłonny opuścić Manchester City, kiedy z angielskim klubem pożegna się Pep Guardiola. W takim przypadku wicemistrzowie La Ligi spróbują pozyskać norweskiego napastnika - donosi gazeta L'Equipe.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Real Madryt nie zapomniał o Erlingu Haalandzie

Erling Haaland od kilku sezonów uchodzi za jednego z najlepszych napastników na świecie. 25-letni Norweg imponuje skutecznością oraz regularnością, będąc kluczową postacią Manchesteru City. Od momentu przenosin do Anglii utrzymuje bardzo wysoką formę i niemal w każdej kampanii należy do najskuteczniejszych piłkarzy w Europie. Nic więc dziwnego, że jego nazwisko nieustannie pojawia się w kontekście wielkich transferów. Choć kontrakt gwiazdora z aktualnym pracodawcą obowiązuje aż do 30 czerwca 2034 roku, media regularnie spekulują o jego przyszłości oraz ewentualnej zmianie klubu.

Jak informuje francuski dziennik „L’Equipe”, Real Madryt wciąż interesuje się Haalandem i może spróbować go pozyskać, jeśli nadarzy się odpowiednia okazja. Według tych doniesień 48-krotny reprezentant Norwegii mógłby być bardziej skłonny do opuszczenia Etihad Stadium w momencie, gdy z angielskim klubem rozstanie się Pep Guardiola.

Umowa 55-letniego szkoleniowca obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Wiele wskazuje na to, że kontrakt między stronami nie zostanie przedłużony. Erling Haaland na Santiago Bernabeu miałby stworzyć groźny duet z Kylianem Mbappe.

Norweski snajper trafił do Manchesteru City latem 2022 roku z Borussii Dortmund za około 60 milionów euro i bardzo szybko stał się liderem ofensywy zespołu Obywateli. Już w pierwszym sezonie pobił rekord liczby bramek w jednej kampanii Premier League, strzelając 36 goli. Niedługo później pomógł drużynie The Citizens w wygraniu Ligi Mistrzów. W trwającym sezonie zdobył 29 bramek oraz zaliczył 7 asyst w 40 spotkaniach. Wcześniej reprezentował również barwy Red Bulla Salzburg oraz Molde FK.