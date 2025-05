Eric Garcia rozchwytywany. Może trafić do finalisty Ligi Mistrzów

Eric Garcia rozgrywa dobry sezon, co wzbudza zainteresowanie wielu klubów. Chrapkę na pozyskanie stopera Barcelony ma między innymi finalista tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, Inter Mediolan - poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Eric Garcia

Inter Mediolan obserwuje sytuację Erika Garcii

Eric Garcia jest ważnym piłkarzem Barcelony w kończącym się sezonie. Mimo że 24-letni Hiszpan zazwyczaj pełni rolę rezerwowego, to przyczynił się do tegorocznych sukcesów zespołu Dumy Katalonii. Wychowanek La Masii niemal zawsze dobrze wywiązywał się z boiskowych obowiązków, gdy meldował się na murawie. Atutem Erika Garcii jest bez wątpienia wszechstronność – może on zagrać na trzech pozycjach – stopera, prawego obrońcy oraz defensywnego pomocnika.

Świetna kampania w wykonaniu 19-krotnego reprezentanta Hiszpanii nie umknęła uwadze kilku klubów z Serie A oraz La Ligi. Jedną z ekip, która monitoruje sytuację środkowego obrońcy, jest Inter Mediolan – donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Trener zespołu Nerazzurrich – Simone Inzaghi – widzi w dwudziestoczteroletnim stoperze idealne wzmocnienie swojego składu. Erikowi Garcii przeglądają się również trzy inne drużyny – Como 1907, Real Sociedad oraz Real Betis.

Inter sięgnął po Polaka dryblera – jak to się stało? [WIDEO]

Z drugiej strony FC Barcelona jest zadowolona z postawy swojego zawodnika i najpewniej przedstawi mu propozycję przedłużenia kontraktu. Obecna umowa między stronami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Eric Garcia rozpoczynał swoją przygodę z futbolem w La Masii, ale lata 2017-2021 spędził w Manchesterze City. Następnie wrócił na Camp Nou, gdzie gra do dzisiaj, z przerwą na wypożyczenie do Girony w sezonie 2023/2024. W tej kampanii ceniony defensor rozegrał 44 mecze, zdobył 5 bramek oraz zaliczył 3 asysty.