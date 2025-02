Bayern Monachium nie przedłuży wygasającego kontraktu z Erikiem Dierem - uważa niemiecki dziennik BILD. Zatem 31-letni stoper zmieni klub podczas letniego okienka transferowego. Bardzo doświadczony defensor może wrócić do Premier League.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern nie przedłuży kontraktu z Erikiem Dierem

Umowa Erica Diera z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. W związku z tym przyszłość środkowego obrońcy stoi pod dużym znakiem zapytania. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom przekazanym przez niemiecki dziennik “BILD”, to Bawarczycy ostatecznie nie zdecydują się na przedłużenie kontraktu z 31-latkiem. Zatem wszystko wskazuje na to, że mierzący 191 centymetrów stoper wraz z końcem sezonu rozstanie się z ekipą Die Roten.

49-krotny reprezentant Anglii będzie więc dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu, czyli bez żadnej kwoty odstępnego. W tym momencie nie wiadomo, gdzie swoją karierę będzie kontynuował doświadczony zawodnik. Niewykluczone, że defensor podejmie decyzję o powrocie do Premier League, gdzie spędził najlepszy czas. Eric Dier w latach 2014-2024 przywdziewał koszulkę Tottenhamu Hotspur, będąc wówczas kluczowym piłkarzem londyńskiej drużyny.

Wychowanek Sportingu Lizbona w barwach zespołu Kogutów rozegrał łącznie 365 meczów, zdobył 13 bramek i zaliczył 12 asyst. Bilans 31-latka na niemieckich boiskach to natomiast 32 spotkania oraz 1 asysta. Eric Dier dołączył do Bayernu Monachium w styczniu 2024 roku – najpierw przebywał na Allianz Arenie w formie wypożyczenia, a sześć miesięcy później trafił tam na podstawie transferu definitywnego.

