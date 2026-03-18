Enzo Fernandez zaniepokoił kibiców Chelsea. Rosną szanse na transfer

Enzo Fernandez poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością i może odejść z Chelsea w letnim okienku transferowym - podaje Gaston Edul ze stacji TyC Sports.

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Chelsea odpadła z Ligi Mistrzów na etapie 1/8 finału po porażce 2:8 w dwumeczu z Paris Saint-Germain. Ten wynik może rzutować na przyszłość jednej z największych gwiazd ekipy The Blues – Enzo Fernandeza – który powoli zdaje sobie sprawę, że trudno będzie mu walczyć o najwyższe cele z londyńskim zespołem. Po zakończeniu obecnego sezonu przyszłość argentyńskiego pomocnika najprawdopodobniej stanie pod dużym znakiem zapytania.

Jak podaje Gaston Edul ze stacji „TyC Sports”, rosną szanse na zmianę otoczenia przez 25-letniego playmakera. Fernandez poważnie zastanawia się nad swoją dalszą karierą i nie wyklucza odejścia z Chelsea podczas najbliższego letniego okienka transferowego.

Co więcej, piłkarz po wczorajszym spotkaniu udzielił krótkiego wywiadu stacji „ESPN”, przyznając, że nie jest w stanie zagwarantować pozostania w Londynie na kolejną kampanię. Gwiazdor na razie skupia się na dokończeniu sezonu i mistrzostwach świata.

Enzo Fernandez, któremu od dawna przyglądają się Real Madryt oraz Paris Saint-Germain, trafił na Stamford Bridge w styczniu 2023 roku za 121 milionów euro z Benfiki Lizbona. Od tego czasu w barwach ekipy Niebieskich rozegrał 160 spotkań, zdobywając 28 bramek i notując 29 asyst. Kontrakt środkowego pomocnika obowiązuje aż do 30 czerwca 2032 roku, co oznacza, że potencjalny transfer będzie wiązał się z bardzo wysokimi kosztami.