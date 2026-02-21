Bayern zainteresowany angielskim obrońcą. Nieoczywiste nazwisko

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Emmanuel Fernandez pod lupą Bayernu Monachium

Bayern Monachium przygotowuje się już do letniego okienka transferowego, podczas którego planuje wzmocnić skład. Klub ze stolicy Bawarii chce zwiększyć rywalizację między innymi w linii obrony, zwłaszcza wobec niepewnej przyszłości Kima Min-Jae. Mistrzowie Niemiec rozpoczęli analizę potencjalnych kandydatów. Jak się okazuje, na ich radarze znalazło się nazwisko, które może nieco zaskakiwać kibiców oraz ekspertów.

Jak informuje serwis „Rangers News”, Bayern bacznie monitoruje bowiem postępy Emmanuela Fernandeza. 24-letni stoper na co dzień reprezentuje barwy Glasgow Rangers, imponując formą na szkockich boiskach.

Monachijczycy widzą w nim interesującą opcję do poszerzenia kadry i są gotowi zaoferować około 10 milionów funtów. Aby jednak sfinalizować transfer, będą musieli pokonać konkurencję ze strony Arsenalu oraz Chelsea.

Angielski defensor trafił na Ibrox Stadium w lipcu 2025 roku z Peterborough United za 2,9 miliona euro. W przeszłości występował również w Barnet FC, Spalding United, Ramsgate FC, Gillingham FC oraz Brentford FC, zbierając doświadczenie głównie w niższych ligach w swojej ojczyźnie. Mierzący 198 centymetrów stoper w obecnym sezonie rozegrał 22 mecze i zdobył 5 bramek. Jego kontrakt z Rangersami obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.