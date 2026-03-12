Elsner odbył ważne spotkanie. Wiadomo, co z trenerem Cracovii

Cracovia zawodzi na boisku, a na formę piłkarzy może mieć wpływ zamieszanie w gabinetach. Rozczarowany władzami jest Luka Elsner, który póki co będzie kontynuował pracę z drużyną - przekazał Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luka Elsner

Cracovia nie straci trenera. Elsner zawiedziony władzami

Cracovia na początku sezonu zdawała się być poważnym kandydatem do walki o czołowe lokaty. Prezentowała się bardzo dobrze, a jej nowi piłkarze błyszczeli na tle całej Ekstraklasy. Z czasem jednak przestała imponować, a runda wiosenna w jej wykonaniu jest słaba. Pasy wygrały tylko na jej inaugurację, a od tego czasu notują serię pięciu meczów bez zwycięstwa – aktualnie mają za sobą dwie bolesne porażki.

Postawa piłkarzy prawdopodobnie jest powiązana z zamieszaniem w gabinetach. Na początku roku Mateusz Dróżdż opuścił stanowisko prezesa, a bardzo krótko wytrzymała na nim też Elżbieta Filipiak. Władze klubu stawiają na strategię, która nie podoba się Luce Elsnerowi. Kilka dni temu pojawiły się plotki, że trener miał nawet złożyć rezygnację.

We wtorek Elsner spotkał się z właścicielem Robertem Płatkiem. Tomasz Włodarczyk ujawnia, że póki co będzie kontynuował pracę w Krakowie. Jest natomiast rozczarowany działaniami Cracovii, która zimą sprzedała Filipa Stojilkovicia oraz Mikkela Maigaarda. Już teraz planuje też chociażby letni transfer Oskara Wójcika, jednego z najlepszych defensorów w całej Ekstraklasie.

Sytuacja Cracovii w tabeli wciąż jest niezła. Zajmuje szóstą lokatę, a do pierwszej czwórki traci cztery punkty. Jeśli wróci do wygrywania, może jeszcze powalczyć o europejskie puchary.