Real pozbędzie się Camavingi? Francuz podjął decyzję ws. przyszłości

Real Madryt jest gotowy sprzedać Eduardo Camavingę, ale sam piłkarz wolałby kontynuować swoją karierę w stolicy Hiszpanii - donosi Florian Plettenberg ze stacji Sky Sports.

Eduardo Camavinga chce zostać w Realu Madryt

Eduardo Camavinga nie jest obecnie podstawowym zawodnikiem Realu Madryt. Francuski pomocnik najczęściej rozpoczyna spotkania na ławce rezerwowych, a gdy pojawia się na boisku, zdarzają mu się proste błędy. Według najnowszych informacji mediów klub ze stolicy Hiszpanii jest gotowy wysłuchać ofert za swojego piłkarza podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Władze Realu oczekują za niego co najmniej 50 milionów euro.

Zgodnie z doniesieniami prasy Camavingą interesują się takie potęgi jak Liverpool oraz Paris Saint-Germain. Sam zawodnik ma jednak zupełnie inne plany, o czym informuje Florian Plettenberg ze stacji „Sky Sports”.

Dziennikarz ujawnił, że 23-letni Francuz chce kontynuować swoją karierę na Santiago Bernabeu. Piłkarz jest zadowolony z pracy pod wodzą Alvaro Arbeloi i zamierza wypełnić kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku.

Camavinga trafił do Realu w 2021 roku ze Stade Rennes, gdzie rozpoczynał zawodową karierę. Od tamtej pory rozegrał dla zespołu Los Blancos dokładnie 215 spotkań, zdobył 6 bramek i zanotował 11 asyst. W tym czasie sięgnął między innymi po dwie Ligi Mistrzów oraz dwa mistrzostwa Hiszpanii. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-krotnego reprezentanta Francji na 50 milionów euro, co pokrywa się z oczekiwaniami madryckich włodarzy.