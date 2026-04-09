Potentat „zakochany” w Camavindze. Ten transfer nabiera kształtów

Eduardo Camavinga może odejść z Realu Madryt w letnim okienku transferowym. Ogromną chrapkę na jego pozyskanie ma Liverpool - ujawnił serwis TEAMtalk.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga na szczycie listy życzeń Liverpoolu

Eduardo Camavinga może opuścić Real Madryt podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Hiszpański klub jest gotowy wysłuchać ofert za francuskiego pomocnika i nie wyklucza sprzedaży w przypadku satysfakcjonującej propozycji. 23-letni zawodnik nie do końca spełnia oczekiwania na Santiago Bernabeu, dlatego przy ofercie oscylującej w granicach 50 milionów euro jego odejście wydaje się bardzo realnym scenariuszem.

Z najnowszych informacji medialnych wynika, że faworytem do sprowadzenia Camavingi jest Liverpool. Jak podaje brytyjska strona „TEAMtalk”, angielski klub jest wręcz „zakochany” w reprezentancie Francji i rozpoczął już wstępne działania w kierunku transferu.

Sztab szkoleniowy drużyny The Reds uważa, że mierzący 182 centymetry pomocnik idealnie pasuje do stylu gry preferowanego przez Arne Slota. Co więcej, Real Madryt interesuje się Alexisem Mac Allisterem oraz Dominikiem Szoboszlaiem, więc niewykluczone są rozmowy o ewentualnej wymianie piłkarzy.

Camavinga trafił do Madrytu w 2021 roku ze Stade Rennes, gdzie rozpoczynał swoją profesjonalną karierę. Od tego czasu rozegrał dla zespołu Los Blancos dokładnie 215 spotkań, zdobył 6 bramek i zanotował 11 asyst. W tym okresie sięgnął między innymi po dwie Ligi Mistrzów oraz dwa mistrzostwa Hiszpanii. Portal „Transfermarkt” wycenia francuskiego gwiazdora na około 50 milionów euro.