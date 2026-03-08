Zhegrova nie sprawdza się w Juventusie. Może zaliczyć miękkie lądowanie

Edon Zhegrova kompletnie zawodzi w Juventusie. 26-letni skrzydłowy może wrócić do Ligue 1, ponieważ według Ekrema Konura zainteresowało się nim AS Monaco.

Nigel Waldron / Alamy Na zdjęciu: Edon Zhegrova

Edon Zhegrova na celowniku AS Monaco

Edon Zhegrova podczas poprzedniego letniego okienka transferowego przeniósł się do Juventusu. W Turynie wiązano spore nadzieje z 26-letnim skrzydłowym, który wcześniej prezentował wysoki poziom w lidze francuskiej. Jak dotąd kosowski piłkarz nie spełnia jednak oczekiwań i ma duże problemy z wywalczeniem sobie miejsca w podstawowym składzie. Słaba dyspozycja prawego napastnika sprawia, że znajduje się on nisko w hierarchii ustalonej przez trenera ekipy Bianconerich – Luciano Spallettiego.

Coraz częściej pojawiają się więc spekulacje dotyczące przyszłości ofensywnego zawodnika. Niewykluczone, że po zakończeniu obecnego sezonu Edon Zhegrova ponownie zmieni klub. W ostatnim czasie media łączyły go między innymi z przeprowadzką do Evertonu.

Jak poinformował Ekrem Konur, zainteresowanie skrzydłowym wykazuje również AS Monaco. Dla 45-krotnego reprezentanta Kosowa byłby to powrót do Ligue 1, gdzie wcześniej z powodzeniem występował w barwach LOSC Lille.

Statystyki Zhegrovy w trwającym sezonie nie wyglądają imponująco. Atakujący rozegrał dotychczas 20 spotkań, nie zdobył żadnej bramki oraz nie zanotował ani jednej asysty. Na murawie spędził zaledwie 445 minut, co najlepiej pokazuje jego obecną pozycję w zespole Starej Damy. Turyński klub zapłacił za niego ponad 15 milionów euro, dlatego zarówno kibice, jak i działacze Juventusu oczekują od mierzącego 180 centymetrów piłkarza zdecydowanie więcej.