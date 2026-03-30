Man United na łowach w Serie A. Chce czołowego pomocnika

Manchester United złożył zapytanie do Atalanty Bergamo w sprawie ewentualnego transferu Edersona - donosi w mediach społecznościowych włoski dziennikarz, Rudy Galetti. Angielski klub od jakiegoś czasu obserwuje sytuację brazylijskiego pomocnika.

Manchester United podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego będzie musiał poważnie wzmocnić swój środek pola. Ma to związek z potwierdzonym odejściem Casemiro, który zapowiedział, że nie przedłuży wygasającego kontraktu z angielskim klubem. Przypomnijmy, iż umowa między stronami wygasa już 1 lipca 2026 roku. Co ciekawe, następcą doświadczonego pomocnika na Old Trafford może zostać jego rodak.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Rudy’ego Galettiego wynika bowiem, że Manchester United skontaktował się z Atalantą Bergamo w sprawie ewentualnego transferu Edersona. Włodarze Czerwonych Diabłów nie złożyli jeszcze żadnej oferty, ale chcą poznać oczekiwania włoskiego klubu oraz samego piłkarza.

Gigant Premier League od dłuższego czasu monitoruje sytuację 26-letniego Brazylijczyka i niewykluczone, że w najbliższych miesiącach podejmie konkretne działania. Ederson wydaje się ciekawym kandydatem, aby wejść w buty Casemiro.

Trzykrotny reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w barwach Atalanty od lipca 2022 roku, gdy trafił do Bergamo z Salernitany za niespełna 23 miliony euro. Wcześniej grał w Corinthians, Fortalezie oraz Cruzeiro. W trwającej kampanii pomocnik pojawił się na boisku w 33 meczach, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia Edersona na około 40 milionów euro.