Dyrektor Juventusu, Cristiano Giuntoli, powiedział, że Bianconeri będą rozmawiać o przyszłości Massimiliano Allegriego pod koniec sezonu i obiecał „jakościowe” transfery, jeśli zespół zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów.

IMAGO / LaPresse Na zdjęciu: Cristiano Giuntoli

Giuntoli zapowiedział, że Juventus planuje duże transfery

Klub musi wcześniej zrealizować jeden cel

Jest nim awans do Ligi Mistrzów

Juventus planuje duże transfery

Nie tak dawno Massimiliano Allegri przyznał, że chce wypełnić kontrakt z Juventusem, który obowiązuje do czerwca 2025 roku. O przyszłość trenera Starej Damy został zapytany również Cristiano Giuntoli.

– Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Allegrim. Udowodnił, że jest świetnym trenerem. Pozostało mu półtora roku kontraktu, a pod koniec sezonu będziemy mieli czas, aby porozmawiać o potencjalnej wspólnej przyszłości – przyznał Giuntoli.

Bianconeri walczą o powrót do Ligi Mistrzów. Obecnie, mimo słabszych wyników w ostatnich meczach, są na dobrej drodze, by zakończyć sezon w najlepszej czwórce i zakwalifikować się do przyszłorocznej edycji.

– Jeśli będziemy grać w Lidze Mistrzów, będziemy musieli zwiększyć liczbę piłkarzy i pozyskać zawodników wysokiej jakości. Na razie działamy krok po kroku i musimy zapewnić sobie awans – przyznał dyrektor Juventusu.

