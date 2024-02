Milik nie odkupił win, ale byli gorsi. Włosi ocenili wpadkę Juventusu

IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Juventus przegrał 0:1 z Udinese

Bianconeri tracą już 7 punktów do liderującego Interu

Pełny mecz rozegrał Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik oceniony. Cały Juventus poniżej oczekiwań

Bardzo możliwe, że wpadka w 24. kolejce Serie A będzie oznaczała dla Juventusu wypisanie się z walki o mistrzostwo Włoch. Aktualnie Bianconeri tracą do liderującego Interu Mediolan 7 punktów. Jednak jeśli ekipa Simone Inzaghiego skutecznie nadrobi jeden z zaległych meczów, to różnica wzrośnie o kolejne 3 oczka.

W przegranym spotkaniu z Udinese wystąpił Arkadiusz Milik, który stał się głównym napastnikiem pod nieobecność Dusana Vlahovicia. Polak mógł zdobyć bramkę, ale w decydujących momentach zabrakło mu skuteczności. Włosi piszą, że nie udało mu się odkupić win po czerwonej kartce z Empoli. Mimo tego media wymieniły słabszych piłkarzy, w tym m.in. Federico Chiesę.

CO ZA PUDŁO 🇵🇱 ARKADIUSZA MILIKA! 😱



Polak nie trafił do bramki w takiej sytuacji! 🫣👇 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/tAobV3C0qb — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 12, 2024

– Próbuje dwa razy głową. W pierwszym przypadku przeciwstawił mu się Okoye, w drugim gol nie został uznany przez sędziego. Co do reszty, niezbyt wyrazisty. Po czerwonej kartce w Empoli nie doszło do wybawienia – pisze Eurosport.it.

– Kilka dobrych okazji w pierwszej połowie, szuka odkupienia, którego nie znajduje. Sędzia słusznie nie uznał gola, a w meczu z takim rywalem jak Udinese można było spodziewać się czegoś więcej – ocenia Tutto Juve.