Dovbyk blisko powrotu do La Liga. Hiszpański klub chce mu dać szansę

Artem Dovbyk może zakończyć swoją przygodę z Romą już podczas najbliższego okna transferowego. Ukraiński napastnik znalazł się na liście życzeń Realu Betis.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Artem Dovbyk

Dovbyk na celowniku Realu Betis

Artem Dovbyk nie może zaliczyć pobytu w Romie do w pełni udanych. Gdy trafiał do włoskiego klubu latem 2024 roku, oczekiwania były bardzo wysokie. Napastnik przychodził jako jeden z najlepszych strzelców La Liga i zawodnik, który odegrał kluczową rolę w sukcesach Girony. W Rzymie liczono, że podobną skuteczność pokaże również na boiskach Serie A.

Rzeczywistość okazała się jednak bardziej skomplikowana. Problemy zdrowotne oraz trudności z regularnym prezentowaniem najwyższej formy sprawiły, że Dovbyk nie stał się gwiazdą zespołu. Choć zdobył 20 bramek w 63 spotkaniach, jego występy często oceniano poniżej oczekiwań, a wokół zawodnika regularnie pojawiały się spekulacje dotyczące przyszłości.

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Według informacji przekazanych przez Gianlukę Di Marzio, jego sytuację uważnie obserwuje Real Betis. Klub z Sewilli chce wzmocnić linię ataku i uważa Dovbyka za zawodnika, który mógłby odzyskać najlepszą wersję siebie właśnie na hiszpańskich boiskach. Dla działaczy Betisu istotne znaczenie ma fakt, że Dovbyk doskonale zna realia La Liga i udowodnił już wcześniej swoją wartość na tym poziomie.

Władze Romy nie zamykają się na rozmowy. Choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, włoskie media sugerują, że odpowiednio wysoka oferta mogłaby przekonać klub do sprzedaży zawodnika. Tym bardziej że w stolicy Włoch rozważane są zmiany w ofensywie przed nowym sezonem.