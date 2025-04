Douglas Luiz atakuje Juventus. Jego przyszłość w Turynie wisi na włosku!

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Douglas Luiz

Douglas Luiz niezadowolony z sytuacji w Juventusie

Douglas Luiz od początku pobytu w Juventusie nie potrafi odnaleźć swojej najlepszej formy. Po świetnych sezonach w Aston Villi kibice oczekiwali znacznie więcej, jednak brazylijski pomocnik rozczarowuje zarówno na boisku, jak i poza nim. W ostatnich meczach spędził na murawie zaledwie kilka minut lub całkowicie pozostawał na ławce rezerwowych.

Douglas Luiz postanowił odpowiedzieć krytykom poprzez media społecznościowe. Na Instagramie, gdzie zarzucano mu zbytnią aktywność, otwarcie wyraził swoje niezadowolenie z obecnej sytuacji. – Nie jestem tu tylko po to, by publikować zdjęcia. Przyszedłem do Juventusu z konkretnym celem – napisał, zaznaczając, że jego brak regularnej gry jest niezrozumiały po tak udanym sezonie w Premier League.

Zobacz również: Boniek: łatwo jest wydawać cudze pieniądze (WIDEO)

Frustracja Douglasa Luiza sięgnęła zenitu. Podkreślił, że mimo drobnych urazów był zdrowy przez większość sezonu, lecz i tak nie dostawał szansy na grę. – Kontuzje mnie spowolniły, ale długo byłem gotowy do gry i mimo to siedziałem na ławce – stwierdził, nie ukrywając rozczarowania decyzjami sztabu szkoleniowego.

Według włoskich mediów Juventus rozważa sprzedaż Douglasa Luiza już latem. Klub chciałby odzyskać część zainwestowanych 50 milionów euro i nie wyklucza wykorzystania pomocnika w ewentualnej wymianie z Newcastle, by pozyskać Sandro Tonalego.