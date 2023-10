IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Vitor Roque

Vitor Roque kosztował Barcelonę latem 40 milionów euro

Andre Cury, agent gracza, podkreślił, że jeśli chodzi o zimowe przenosiny do stolicy Katalonii, wszystko zostało domknięte pomiędzy klubami

Ponadto Cury wyjawił, że 18-latek ma wrócić do zdrowia w przeciągu miesiąca. To znacznie szybciej, niż zakładały pierwsze prognozy

Roque wraca do zdrowia i zimą będzie gotowy dla Barcelony

Vitor Roque był najdroższym letnim wzmocnieniem FC Barcelony. Podczas, gdy Oriol Romeu kosztował 3,4 miliony euro, za młodego Brazylijczyka Athletico Paranaense otrzymało aż 40 milionów euro. Piłkarz miał trafić do stolicy Katalonii dopiero zimą, gdy zakończy się sezon w jego ojczyźnie.

Ostatnio, jednak, pojawiło się mnóstwo złych wieści dla fanów Blaugrany. Po pierwsze, piłkarz 22 września doznał poważnej kontuzji w meczu z Internacionalem Porto Alegre. Wślizg Nico Hernandeza doprowadził do naderwania więzadła w prawej kostce. Wszystkie zaangażowane strony zgodziły się na leczenie zachowawcze, rezygnując z operacji. 18-latek i tak miał pauzować minimum do końca roku. Kibiców talentu piłkarza uspokoił jego agent.

– Roque bardzo szybko wraca do zdrowia. Będzie gotowy za cztery tygodnie. To młody, silny chłopak i dzięki Bogu wszystko idzie bardzo dobrze – wyznał Andre Cury. Jeśli jego przewidywania się sprawdzą, Roque wróci do zdrowia ponad miesiąc wcześniej, niż zakładano. Ponadto agent przekazał też dobre wieści w nieco innej kwestii. Ostatnio hiszpańskie media sugerowały, że przenosiny 18-latka już zimą są mocno skomplikowane ze względów finansowych. – Wszystko jest przygotowane do tego, by piłkarz podpisał kontrakt z Barceloną w styczniu 2024 roku. Zostało to omówione z klubami i z zawodnikiem. Nikt nie przekazał mi innych informacji, więc będzie on zawodnikiem Blaugrany już za kilka miesięcy – dodał Cury.

Roque notuje świetny sezon. We wszystkich rozgrywkach zanotował 20 bramek i osiem asyst w 42 spotkaniach.

Czytaj więcej: Maguire stawia warunki Manchesterowi United.

FC Barcelona Athletic Bilbao 1.50 4.75 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 października 2023 17:08 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin