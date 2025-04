Diogo Jota opuści Liverpool? Może obrać niespodziewany kierunek

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Diogo Jota

Newcastle United zainteresowane Diogo Jotą

Kontrakt Diogo Joty z Liverpoolem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2027 roku, a rozmowy między stronami na temat przedłużenia umowy póki co nie posuwają się do przodu. W związku z tym przyszłość 28-letniego napastnika stoi pod dużym znakiem zapytania. Niewykluczone, że etatowy reprezentant Portugalii zmieni otoczenie podczas najbliższego letniego okienka transferowego. W ostatnich tygodniach łączono go z Arsenalem oraz Wolverhampton Wanderers, w którym miał już okazję grać.

Najnowsze informacje w sprawie Diogo Joty właśnie ujawnił brytyjski portal “GiveMeSport”, według którego chrapkę na sprowadzenie filigranowego snajpera ma również Newcastle United. Warto dodać, że włodarze Srok poważnie interesują się także innym piłkarzem drużyny The Reds, a mianowicie Harveyem Elliottem. Jak dodaje powyższy serwis, Liverpool może wykorzystać wymienionych zawodników przy ewentualnym pozyskaniu Alexandra Isaka, który miałby powędrować w przeciwną stronę.

Diogo Jota z powodzeniem występuje w barwach ekipy Czerwonych od września 2020 roku, kiedy przeniósł się na Anfield Road za prawie 55 milionów euro ze wspomnianego wyżej Wolverhampton Wanderers. Portugalski napastnik w koszulce Liverpoolu rozegrał łącznie 174 spotkania, zdobył 64 bramki i zaliczył 23 asysty. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia mierzącego 178 centymetrów atakującego na około 45 milionów euro.