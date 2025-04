Liverpool pozbędzie się tego zawodnika. Newcastle oferuje 60 mln euro

Newcastle United wykazuje zainteresowanie Harveyem Elliottem z Liverpoolu. Według Fichajes.net, The Magpies zaoferują 60 milionów euro za 21-letniego pomocnika.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Harvey Elliott może trafić do Newcastle United

Liverpool FC ściągnął Harveya Elliotta w 2019 roku z Fulham za prawie 2 mln euro. Pomocnik do tej pory rozegrał 140 meczów w pierwszym zespole The Reds i strzelił 14 goli. Choć w obecnym sezonie zmagał się z kontuzją stawu skokowego, wciąż pozostaje jednym z najbardziej perspektywicznych zawodników The Reds.

Władze Liverpoolu nie zamierzają łatwo pozbywać się swojego młodego pomocnika. Arne Slot ceni 21-latka za jego wszechstronność, ponieważ może występować na każdej pozycji w ofensywie. Mimo że kontrakt Elliotta obowiązuje do 2027 roku, Newcastle United liczy, że wysoka oferta skusi Liverpool do rozpoczęcia rozmów. Klub z St. James’ Park szuka młodych zawodników, którzy mogą pomóc im rywalizować z najlepszymi w Premier League.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Według informacji podanych przez ‘Fichajes’, Newcastle wkrótce złoży ofertę opiewającą na 60 milionów euro. Teraz ruch należy do The Reds. Przedstawiciele klubu zapowiadają spore ruchy transferowe latem, by skutecznie rywalizować na wszystkich frontach. Elliott rozegrał 21 meczów w tym sezonie i czterokrotnie wpisał się na listę strzelców.