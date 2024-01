IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Ostatnie dni mocno wstrząsnęły rynkiem trenerskim na najwyższym poziomie

Juergen Klopp ogłosił, że po sezonie odejdzie z Liverpoolu. W jego ślady poszedł Xavi Hernandez w FC Barcelonie

Według angielskich i włoskich mediów, Roberto De Zerbi znalazł się na liście faworytów do przejęcia obu drużyn

De Zerbi może przebierać w ofertach, ale musi się spieszyć

Ostatnie dni przyniosły spore przetasowanie na rynku topowych europejskich trenerów. Najpierw swoje odejście z Liverpoolu FC ogłosił Juergen Klopp, a w sobotę taką samą decyzję podjął szkoleniowiec FC Barcelony, Xavi Hernandez. Obaj panowie pozostaną na swoich stanowiskach do końca bieżącego sezonu, a zatem dwie wielkie marki mają czas na znalezienie odpowiednich następców.

To, co łączy te kluby, to chęć postawienia na trenera zorientowanego ofensywnie. Do tego najlepiej, by był już zweryfikowany na naprawdę wysokim poziomie. I tu wychodzi na wierzch kandydatura Roberto De Zerbiego. Jak poinformował Gianluca Di Marzio ze Sky Sports, włoski szkoleniowiec znalazł się na liście życzeń The Reds i Blaugrany. Obaj giganci wysoko cenią pracę, jaką wykonał 44-latek w Brighton & Hove Albion. Obecnie Mewy po raz pierwszy w swojej historii występują w europejskich pucharach – i to z sukcesami, bo wyszły z grupy Ligi Europy. Pewne jest jednak, że Anglicy nie oddadzą swego pracownika za bezcen. Jego kontrakt obowiązuje do 2026 roku. Możliwe jednak, że gdy spłynie oficjalna oferta, De Zerbi dojdzie do wniosku, że do takiego pociągu po prostu trzeba wsiąść. Najbliższe miesiące będą pod względem roszad trenerskich niezwykle ciekawe.

