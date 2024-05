fot. PressFocus Na zdjęciu: Granit Xhaka

Bayer Leverkusen Augsburg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 maja 2024 10:59 .

Bayer Leverkusen – Augsburg, typy i przewidywania

Przed kibicami ostatnia kolejka niemieckiej Bundesligi. W ramach 34. serii gier Bayer Leverkusen zagra u siebie z Augsburgiem. Drużyna Xabiego Alonso jest już pewna mistrzostwa, ale nie zmienia to faktu, że stawka spotkania jest ogromna. Aptekarze mają szanse zakończyć rozgrywki bez ani jednej porażki.

Bayer wciąż prezentuje wysoką formę i wydaje się, że nie zaprzepaści szansy na historyczny wynik w Bundeslidze. Moim zdaniem Aptekarze zwyciężą i zdobędą kilka bramek, ale lepiej pochylić się nad bezpieczniejszą opcją, którą będzie obstawienie tego, że w meczu padnie powyżej 3,5 gola.

Jakub Superbet 1.63 Powyżej 3‚5 gola Zagraj!

Bayer Leverkusen – Augsburg, 300 zł za wskazanie rozstrzygnięcia meczu

Specjalną ofertę na mecze Bundesligi przygotował Superbet. Dzięki niej możesz zgarnąć bonus w wysokości 300 zł za wytypowanie zwycięzcy meczu Bayer – Augsburg.

Jak skorzystać z tej promocji?

Zarejestruj konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL. Zaakceptuj przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta kupon pojedynczy obejmujący typ z oferty przedmeczowej na rozstrzygnięcie meczu Bayer – Augsburg (wygrana danej ekipy lub remis) Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli trafisz triumfatora, otrzymasz wygraną z kuponu oraz extra bonus 300 zł

Bayer Leverkusen – Augsburg, ostatnie wyniki

Bayer Leverkusen w ostatnim czasie ma wiele powodów do radości. Przede wszystkim Aptekarze wygrali Bundesligę, ale oprócz tego awansowali do finału Ligi Europy. Bilans poprzednich pięciu spotkań ekipy Xabiego Alonso to trzy wygrane i dwa remisy.

Z kolei Augsburg ma za sobą rozczarowującą serię czterech porażek z rzędu w Bundeslidze. Ostatnią wygraną drużyna, w której występuje kontuzjowany obecnie Robert Gumny, odniosła 12 kwietnia. Mimo tego zespół plasuje się na bezpiecznej 10. pozycji i nie zagraża mu spadek do 2. Bundesligi.

Bayer Leverkusen – Augsburg, historia

W pierwszym meczu tego sezonu Bundesligi padł wynik 1:0 na korzyść Bayeru. Natomiast bilans pięciu ostatnich pojedynków to trzy wygrane Leverkusen i dwa zwycięstwa Augsburga.

Bayer Leverkusen – Augsburg, kursy

Według analityków większe szanse na zwycięstwo mają piłkarze Bayeru. Kurs na Leverkusen to około 1.30. Remis wyceniono na mniej więcej 6.50. Z kolei wariant na zwycięstwo Augsburga oszacowano na 8.50 Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Bayer Leverkusen – Augsburg, przewidywane składy

Bayer Leverkusen Xabi Alonso 3-4-3 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso 3-4-3 Przewidywany skład Rezerwowi ▼ 2 Josip Stanisic 9 Borja Iglesias 10 Florian Wirtz 13 Arthur 17 Matej Kovar 22 Victor Boniface 23 Adam Hlozek 25 Exequiel Palacios 30 Jeremie Frimpong

Bayer Leverkusen – Augsburg, typ kibiców

Kto zwycięży? Bayer 0% Augsburg 0% Będzie remis 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Bayer

Augsburg

Będzie remis

Bayer Leverkusen – Augsburg, transmisja meczu

Sobotnie (18 maja) spotkanie Bayeru Leverkusen z Augsburgiem rozpocznie się o godzinie 15:30. Mecz będzie można obejrzeć tylko przez internet za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.